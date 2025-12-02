$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
США не попереджали Німеччину про рішення призупинити постачання певної допомоги Україні - німецький генерал

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Адміністрація президента США Дональда Трампа не попередила Німеччину про призупинення поставок певної зброї до України. Це призвело до розриву прямих контактів з німецькими генералами, які координували допомогу Києву.

Адміністрація президента США Дональда Трампа не попереджала про свій крок щодо призупинення поставок певної зброї до України, а також обірвали один з прямих контактів з генералами Німеччини, які координували допомогу Києву. Про це в інтерв’ю The Atlantic розповів командувач сухопутними силами ЗС Німеччини Крістіан Фройдінг, передає УНН.

Деталі

Як розповів Фройдінг, колись він "міг надсилати текстові повідомлення американським представникам оборони в день і вночі,, але останнім часом спілкування з його колегами у Вашингтоні було перервано".

Адміністрація Трампа, наприклад, не попереджала про свій крок щодо призупинення поставок певної зброї до України

- сказав Фройдінг.

Щоб отримати інформацію про американську політику, Фройдінг звернувся до посольства Німеччини у Вашингтоні, де "є хтось, хто намагається знайти когось у Пентагоні".

Нагадаємо

США пригрозили Україні припинити постачання зброї та розвідданих, якщо вона не підпише американський мирний план до 27 листопада.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс досяг 4 мільярдів євро поставок американської зброї Україні з серпня, з темпом 1 мільярд євро на місяць. Він висловив оптимізм щодо закриття грудня в рамках ініціативи PURL, що дозволяє країнам фінансувати поставки зброї на основі запитів України.

Павло Башинський

