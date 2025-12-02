США не попереджали Німеччину про рішення призупинити постачання певної допомоги Україні - німецький генерал

Адміністрація президента США Дональда Трампа не попереджала про свій крок щодо призупинення поставок певної зброї до України, а також обірвали один з прямих контактів з генералами Німеччини, які координували допомогу Києву. Про це в інтерв’ю The Atlantic розповів командувач сухопутними силами ЗС Німеччини Крістіан Фройдінг, передає УНН.

Деталі

Як розповів Фройдінг, колись він "міг надсилати текстові повідомлення американським представникам оборони в день і вночі,, але останнім часом спілкування з його колегами у Вашингтоні було перервано".

Адміністрація Трампа, наприклад, не попереджала про свій крок щодо призупинення поставок певної зброї до України - сказав Фройдінг.

Щоб отримати інформацію про американську політику, Фройдінг звернувся до посольства Німеччини у Вашингтоні, де "є хтось, хто намагається знайти когось у Пентагоні".

Нагадаємо

США пригрозили Україні припинити постачання зброї та розвідданих, якщо вона не підпише американський мирний план до 27 листопада.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс досяг 4 мільярдів євро поставок американської зброї Україні з серпня, з темпом 1 мільярд євро на місяць. Він висловив оптимізм щодо закриття грудня в рамках ініціативи PURL, що дозволяє країнам фінансувати поставки зброї на основі запитів України.