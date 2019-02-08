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США не планируют размещать крылатые ракеты в Европе

США не планируют размещать крылатые ракеты в Европе

Киев  •  УНН

 • 8918 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Соединенные Штаты не планируют размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе, любые последующие шаги они будут обсуждать с партнерами. Об этом сообщила в четверг в интервью телеканалу PBS заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает УНН.

Журналист спросил у нее, планирует Вашингтон размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе.

"Этого нет в планах ... Следующие мероприятия будут разрабатываться с учетом консультаций с партнерами и союзниками. Пентагон взял на себя в этом инициативу и четко определил дальнейшие шаги", - пояснила Томпсон.

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Ее попросили прокомментировать полученную телеканалом из источников в НАТО информацию о том, что США проинформировали союзников по альянсу о планах начать испытания новой крылатой ракеты наземного базирования через полгода после выхода из ДРСМД.

"Во-первых, я никогда не буду рассказывать о наших дальнейших шагах (в этом вопросе) и не буду говорить от имени своих коллег из минобороны. Важное место в этом вопросе уделяется консультированию с партнерами и союзниками", - заключила она, не опровергнув по сути данное высказывание.

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Напомним, 2 февраля Вашингтон официально сообщил Москве о приостановлении участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начале процедуры выхода из него.

Также в этот день США передали официальную ноту о прекращении участия в ДРСМД всем участникам сделки.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о прекращении участия РФ в ДРСМД.

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