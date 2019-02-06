У РФ провели пробний запуск міжконтинентальної ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У середу з космодрому Плесецьк в Архангельській області РФ був проведений успішний пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Про це повідомляє прес-служба Міноборони Росії, передає УНН.
"Сьогодні о 11 годині 31 хвилині за московським часом на державному випробувальному космодромі Плесецьк проведений навчально-бойовий пуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Ярс" мобільного базування, оснащеної головною частиною", - сказано в повідомленні.
У міноборони РФ відзначили, що навчальні бойові блоки прибули в заданий район на полігоні Кура на півострові Камчатка.
"Метою пуску було підтвердження тактико-технічних і льотних характеристик перспективного ракетного комплексу", - повідомили в міністерстві.
Нагадаємо, 2 лютого Вашингтон офіційно повідомив Москву про призупинення участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і початку процедури виходу з нього.
Також в цей день США передали офіційну ноту про припинення участі в ДРСМД всім учасникам угоди .
Раніше президент РФ Володимир Путін заявив про припинення участі РФ в ДРСМД.