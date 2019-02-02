США официально уведомили РФ о приостановке своего участия в ДРСМД
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Вашингтон официально уведомил Москву о приостановлении участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начале процедуры выхода из него. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД РФ.
"2 февраля Соединенные Штаты Америки нотой Госдепартамента официально уведомили Российскую Федерацию о приостановлении своего участия в двустороннем Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года и начале процедуры выхода из него", - говорится в сообщении.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о прекращении участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Напомним, решение Вашингтона приостановить исполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нацелено на повышение уровня безопасности США.