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США офіційно повідомили РФ про припинення своєї участі в ДРСМД

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Вашингтон офіційно повідомив Москву про призупинення участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і початку процедури виходу з нього. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС РФ.

"2 лютого Сполучені Штати Америки нотою Держдепартаменту офіційно повідомили Російську Федерацію про призупинення своєї участі в двосторонньому Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності від 1987 року і початку процедури виходу з нього", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про припинення участі РФ в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Нагадаємо, рішення Вашингтона призупинити виконання своїх зобов'язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) націлене на підвищення рівня безпеки США.

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