США офіційно повідомили РФ про припинення своєї участі в ДРСМД
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Вашингтон офіційно повідомив Москву про призупинення участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і початку процедури виходу з нього. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС РФ.
"2 лютого Сполучені Штати Америки нотою Держдепартаменту офіційно повідомили Російську Федерацію про призупинення своєї участі в двосторонньому Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності від 1987 року і початку процедури виходу з нього", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про припинення участі РФ в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).
Нагадаємо, рішення Вашингтона призупинити виконання своїх зобов'язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) націлене на підвищення рівня безпеки США.