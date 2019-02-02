США офіційно повідомили РФ про припинення своєї участі в ДРСМД

"2 лютого Сполучені Штати Америки нотою Держдепартаменту офіційно повідомили Російську Федерацію про призупинення своєї участі в двосторонньому Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності від 1987 року і початку процедури виходу з нього", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про припинення участі РФ в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).



Нагадаємо, рішення Вашингтона призупинити виконання своїх зобов'язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) націлене на підвищення рівня безпеки США.