В РФ провели пробный запуск межконтинентальной ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В среду с космодрома Плесецк в Архангельской области РФ был проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Об этом сообщает прес-служба минобороны России, передаёт УНН.
"Сегодня в 11 часов 31 минуту по московскому времени на государственном испытательном космодроме Плесецк проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Ярс" мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью", - сказано в сообщении.
В минобороны РФ отметили, что учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.
"Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик перспективного ракетного комплекса", - сообщили в министерстве.
Напомним, 2 февраля Вашингтон официально уведомил Москву о приостановлении участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начале процедуры выхода из него.
Также в этот день США передали официальную ноту о прекращении участия в ДРСМД всем участникам сделки.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о прекращении участия РФ в ДРСМД.