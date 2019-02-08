США не планують розміщувати крилаті ракети в Європі

Журналіст запитав у неї, чи планує Вашингтон розміщувати крилаті ракети наземного базування в Європі.

“Цього немає в планах... Наступні заходи будуть розроблятися з урахуванням консультацій з партнерами і союзниками. Пентагон взяв на себе в цьому ініціативу і чітко визначив подальші кроки”, — пояснила Томпсон.

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Її попросили прокоментувати отриману телеканалом з джерел в НАТО інформацію про те, що США проінформували союзників по альянсу про плани почати випробування нової крилатої ракети наземного базування через півроку після виходу з ДРСМД.

“По-перше, я ніколи не буду розповідати про наші подальші кроки (в цьому питанні) і не буду говорити від імені своїх колег з Міноборони. Важливе місце в цьому питанні приділяється консультування з партнерами і союзниками”, — уклала вона, не спростувавши по суті це висловлювання.

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Нагадаємо, 2 лютого Вашингтон офіційно повідомив Москву про призупинення участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і початку процедури виходу з нього.

Також в цей день США передали офіційну ноту про припинення участі в ДРСМД всім учасникам угоди.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив про припинення участі РФ в ДРСМД.