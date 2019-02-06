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Росія не планує розміщувати ракети в Білорусі

Росія не планує розміщувати ракети в Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Росія не розглядає питання про розміщення в Білорусі своїх ракет у відповідь на вихід США з Договору про ракети середньої і меншої дальності. Про це повідомляє ТАСС, цитуючи спецпредставника президента РФ з питань торговельно-економічного співробітництва з Білоруссю, посла Михайла Бабича, передає УНН.

"Що стосується розміщення ракет на території Білорусі, то це, звичайно, не буде відбуватися, тому що це не потрібно. Діюча конфігурація нашого спільного військового угруповання дозволяє вирішити будь-які військові завдання, виходячи з тих пунктів дислокації, де знаходяться наші засоби удару у відповідь, не просуваючи їх ні на яку іншу територію", - повідомив Бабич.

Посол підкреслив, що у Росії з Білорусі діють спільні плани військового застосування, оборони і безпеки Союзної держави, тому всі зобов'язання щодо забезпечення безпеки, в тому числі і Білорусі, будуть дотримуватися і виконуватися.

Як повідомляв УНН, в РФ провели пробний запуск міжконтинентальної ракети.

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