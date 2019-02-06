Росія не планує розміщувати ракети в Білорусі

"Що стосується розміщення ракет на території Білорусі, то це, звичайно, не буде відбуватися, тому що це не потрібно. Діюча конфігурація нашого спільного військового угруповання дозволяє вирішити будь-які військові завдання, виходячи з тих пунктів дислокації, де знаходяться наші засоби удару у відповідь, не просуваючи їх ні на яку іншу територію", - повідомив Бабич.



Посол підкреслив, що у Росії з Білорусі діють спільні плани військового застосування, оборони і безпеки Союзної держави, тому всі зобов'язання щодо забезпечення безпеки, в тому числі і Білорусі, будуть дотримуватися і виконуватися.



Як повідомляв УНН, в РФ провели пробний запуск міжконтинентальної ракети.