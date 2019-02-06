Россия не планирует размещать ракеты в Беларуси

"Что касается размещения ракет на территории Беларуси, то это, конечно, не будет происходить, потому что это не требуется. Действующая конфигурация нашей совместной военной группировки позволяет решить любые военные задачи, исходя из тех пунктов дислокации, где находятся наши средства ответного удара, не продвигая их ни на какую другую территорию", - сообщил Бабич.



Посол подчеркнул, что у России с Беларуси действуют совместные планы военного применения, обороны и безопасности Союзного государства, поэтому все обязательства по обеспечению безопасности, в том числе и Беларуси, будут соблюдаться и выполняться.



Как сообщал УНН, в РФ провели пробный запуск межконтинентальной ракеты.