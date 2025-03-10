США не планируют новых переговоров с ХАМАС - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прямые переговоры с ХАМАС были "единовременной ситуацией". Он также поддержал решение Израиля о прекращении поставок электроэнергии в Газу как переговорную тактику.
Министр иностранных дел США Марко Рубио заявил, что не ожидает дальнейших прямых переговоров между США и ХАМАС. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Кроме того, Рубио не осудил приостановление Израилем поставок электроэнергии и помощи в Газу. Он считает, что это переговорная тактика.
Напомним
Ранее Рубио, общаясь с прессой во время поездки в Саудовскую Аравию для мирных переговоров с Украиной, сказал, что ожидает, что приостановление военной помощи США станет темой разговора.