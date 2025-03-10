США не планують нових переговорів з ХАМАС - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не очікує подальших прямих переговорів між США і ХАМАС. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Рубіо також не засудив призупинення Ізраїлем постачання електроенергії та допомоги до Гази, натомість назвавши цей крок переговорною тактикою.

На прохання прокоментувати призупинення Ізраїлем допомоги і відключення електроенергії в Газі, Рубіо сказав, що Ізраїль зробить те, що, на його думку, "змусить ХАМАС приймати рішення".

Нагадаємо

Раніше Рубіо, спілкуючись з пресою під час поїздки до Саудівської Аравії для мирних переговорів з Україною, сказав, що очікує, що призупинення військової допомоги США стане темою розмови.