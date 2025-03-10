США не планують нових переговорів з ХАМАС - Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що прямі переговори з ХАМАС були "одноразовою ситуацією". Він також підтримав рішення Ізраїлю щодо припинення постачання електроенергії до Гази як переговорну тактику.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не очікує подальших прямих переговорів між США і ХАМАС. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Рубіо також не засудив призупинення Ізраїлем постачання електроенергії та допомоги до Гази, натомість назвавши цей крок переговорною тактикою.
На прохання прокоментувати призупинення Ізраїлем допомоги і відключення електроенергії в Газі, Рубіо сказав, що Ізраїль зробить те, що, на його думку, "змусить ХАМАС приймати рішення".
Нагадаємо
Раніше Рубіо, спілкуючись з пресою під час поїздки до Саудівської Аравії для мирних переговорів з Україною, сказав, що очікує, що призупинення військової допомоги США стане темою розмови.