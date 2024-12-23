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США начали расследование антиконкурентных мер Китая в полупроводниковой промышленности

США начали расследование антиконкурентных мер Китая в полупроводниковой промышленности

Киев  •  УНН

 • 1127 просмотра

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США инициировали расследование антиконкурентных действий Китая в полупроводниковой промышленности. Расследование сосредоточено на «основных» полупроводниках и может привести к новым торговым ограничениям.

За несколько недель до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, США начали расследование вероятных антиконкурентных мер Китая для поддержки своей полупроводниковой промышленности, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали 

Офис торгового представителя США заявил, что расследует «действия, политику и практику Китая, связанные со стремлением на доминирование полупроводниковой промышленности». 

Расследование будет проводиться в соответствии с разделом 301 Закона США о торговле и сначала будет нацелено на то, что USTR назвало «основными» полупроводниками, включая те, которые используются в автомобильной, здравоохранении, инфраструктуре, аэрокосмической и оборонной промышленности.

Это очередное обострение вероятной торговой войны за полупроводники, вызывающее опасения серьезных сбоев в международных цепочках поставок. Потенциальные результаты расследования включают ограничения импорта или новые тарифы на поставки из Китая чипов, используемых в автомобилях, бытовой технике и потребительских устройствах - решение, которое будет принято администрацией Трампа,

- отметило издание.

По информации, Вашингтон обвинил Китай в использовании «широких антиконкурентных и нерыночных средств, включая установление и достижение целевых показателей доли рынка, для достижения коренизации и самообеспечения». Предполагаемая тактика Китая была разработана для достижения доминирования в полупроводниковой промышленности в Китае и на мировых рынках, заявили в USTR. 

Китай запретил экспорт стратегических металлов в США в ответ на торговые ограничения, введенные Вашингтоном3 дек. 2024, 17:31 • 18939 просмотров

Министерство иностранных дел Китая не отреагировало на запрос прокомментировать ситуацию. 

После нескольких лет сосредоточения своей политики в отношении полупроводников на самых современных процессорах, необходимых для создания усовершенствованного ИИ, Вашингтон больше уделяет внимание на зрелый сегмент рынка, с микросхемами, изготовленными с помощью того, что отрасль называет «устаревшими» производственными системами. 

Производителям передового оборудования для производства чипов, например ASML, уже запрещено продавать свои самые сложные инструменты китайским производителям чипов, что сдерживает прогресс Китая в области искусственного интеллекта и ограничивает его усилия создать конкурента Nvidia, базирующейся в Кремниевой долине. Однако это не помешало китайским производителям чипов сделать огромные инвестиции для увеличения производства устаревших полупроводников. Некоторые аналитики считают, что Китай на пути к удвоению своих мощностей по производству микросхем к концу десятилетия благодаря субсидиям из Пекина. Руководители полупроводниковых компаний США и Европы предупреждают, что местные производители микросхем могут страдать от тех же проблем, которые в последние годы вызвал поток недорогих китайских импортных солнечных панелей у западных производителей. Положение на китайских поставщиков также может создать проблемы с национальной безопасностью США, опасаются чиновники.

Важность устаревших полупроводников, которую часто игнорировали среди ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, стала очевидной во время пандемии Covid-19, когда закрытие заводов вызвало массовый дефицит повседневных электронных товаров.

Китайские производители полупроводников столкнутся с новыми экспортными ограничениями со стороны США2 дек. 2024, 08:23 • 14976 просмотров

Согласно отчету Министерства торговли США, недавнее увеличение Китаем производства полупроводников со зрелыми узлами «уже начало вызывать ценовое давление, которое может ослабить конкурентные позиции американских поставщиков микросхем». Более двух третей продуктов американских компаний используют чипы, произведенные на китайских литейных заводах, говорится в отчете. Китай десятилетиями считал свою зависимость от США и других стран как фундаментальную уязвимость для национальной безопасности. Но стране трудно пошатнуть свою зависимость от иностранных компаний в отношении ключевых технологий проектирования и производства, необходимых для создания все более сложных микросхем.

Ранее Вашингтон уже ввел новые правила экспортного контроля, направленные на способность Китая производить самые современные чипы, включая более жесткие ограничения на поставки инструментов для производства полупроводников и запрет на экспорт передовых чипов памяти, необходимых для аппаратного обеспечения ИИ. Пекин быстро ответил ударом, запретив поставки в США ключевых минералов и металлов, которые используются в производстве микросхем. Также он начал собственное расследование в отношении Nvidia за подозрения в нарушении антимонопольного законодательства страны.

Напомним 

Президент Китая Си Цзиньпин подчеркнул важность партнёрства между Китаем и США. Он заявил, что сотрудничество может способствовать развитию обеих стран и создать новые возможности для глобального развития.

Алина Волянская

Алина Волянская

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