Сі Цзіньпін: Китай прагне бути партнером і другом США
Київ • УНН
Президент Китаю Сі Цзіньпін підкреслив важливість партнерства між Китаєм і США. Він заявив, що співпраця може сприяти розвитку обох країн та створити нові можливості для глобального розвитку.
Президент Китаю Сі Цзіньпін підкреслив важливість партнерства між Китаєм і Сполученими Штатами, зазначивши, що співпраця може сприяти розвитку обох країн. Про це повідомляє CCTV, передає УНН.
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У своєму листі до щорічної вечері нагородження Національного комітету США та Китаю він заявив: "Китай бажає бути партнером і другом Сполучених Штатів. Це принесе користь не лише двом країнам, але й усьому світу".
Сі також зазначив, що успішні відносини між державами можуть подолати перешкоди та створити нові можливості для глобального розвитку.
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