Си Цзиньпин: Китай стремится быть партнером и другом США
Киев • УНН
Президент Китая Си Цзиньпин подчеркнул важность партнерства между Китаем и США. Он заявил, что сотрудничество может способствовать развитию обеих стран и создать новые возможности для глобального развития.
Президент Китая Си Цзиньпин подчеркнул важность партнерства между Китаем и Соединенными Штатами, отметив, что сотрудничество может способствовать развитию обеих стран. Об этом сообщает CCTV, передает УНН.
Детали
В своем письме к ежегодному ужину награждения Национального комитета США и Китая он заявил: "Китай желает быть партнером и другом Соединенных Штатов. Это принесет пользу не только двум странам, но и всему миру".
Си также отметил, что успешные отношения между государствами могут преодолеть препятствия и создать новые возможности для глобального развития.
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