Китай ответил США по поводу военных учений возле Тайваня
Киев • УНН
Пекин заявил, что вопрос Тайваня является внутренним делом Китая и не терпит внешнего вмешательства. МИД КНР призвал США придерживаться принципа "одного Китая".
Пекин прокомментировал заявление спикера Государственного департамента США, который выразил серьезную обеспокоенность военными учениями Китая вокруг Тайваня, пишет УНН.
Детали
«Тайвань является частью Китая, а вопрос Тайваня является внутренним делом Китая, которое не терпит внешнего вмешательства. Если США действительно заботятся о мире и стабильности в Тайваньском проливе и региональном процветании, им нужно придерживаться принципа одного Китая и трёх совместных китайско-американских коммюнике, действовать в соответствии с обязательствами своих лидеров не поддерживать «независимость Тайваня», прекратить вооружать Тайвань и прекратить посылать любой неправильный сигнал сепаратистским силам «независимости Тайваня», - сказала спикер МИД КНР Мао Нин.
При этом она заявила, что «независимость Тайваня» так же несовместима с миром через пролив, как огонь с водой, и на провокации сил «независимости Тайваня» будут отвечать контрмерами. Китай всегда был привержен поддержанию регионального мира и стабильности, о чем свидетельствуют страны этого региона».
США призвали Китай к сдержанности на фоне учений возле Тайваня14 октября 2024, 06:45 • 9991 просмотр