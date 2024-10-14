США призвали Китай к сдержанности на фоне учений возле Тайваня

ukenru
Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  124737 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  156851 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  169744 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  188223 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  173570 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  150218 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  137642 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115866 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108816 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107907 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе разоблачена схема отмывания средств на "восстановлении" города

В Мариуполе разоблачена схема отмывания средств на "восстановлении" города

  •  50975 просмотра
МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

  •  60668 просмотра
На Сумщине зафиксирован пуск управляемых авиабомб врагом

На Сумщине зафиксирован пуск управляемых авиабомб врагом

  •  55879 просмотра
Воздушные Силы: Зафиксированы пуски управляемых авиабомб на Запорожье

Воздушные Силы: Зафиксированы пуски управляемых авиабомб на Запорожье

  •  47441 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

  •  46821 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

11 октября 2024, 13:26  •  137871 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

11 октября 2024, 12:43  •  134234 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

11 октября 2024, 09:13  •  143466 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

10 октября 2024, 13:05  •  157589 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

10 октября 2024, 12:43  •  155104 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

  •  46785 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

  •  61565 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

  •  72590 просмотра
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября 2024, 03:03  •  77656 просмотра
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

12 октября 2024, 03:11  •  104915 просмотра
Актуальное
США призвали Китай к сдержанности на фоне учений возле Тайваня

США призвали Китай к сдержанности на фоне учений возле Тайваня

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 06:45  •  3181 просмотра

Read in English

Китай начал военные учения вокруг Тайваня, вызвав беспокойство США. Администрация Байдена призывает КНР действовать сдержанно и избегать действий, которые могут подорвать мир и стабильность в регионе.

В Вашингтоне официальные лица из администрации президента США Джо Байдена заявили, что следят за военными учениями Китая вокруг Тайваня, сообщает Reuters, пишет УНН.

Мы призываем КНР действовать сдержанно и избегать любых дальнейших действий, которые могут подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе и в более широком регионе, имеющем важное значение для регионального мира и процветания и являющемся предметом международной обеспокоенности

- заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Детали

В понедельник китайские военные начали новый раунд военных учений около Тайваня. Командование восточного округа китайских военных заявило, что учения "Joint Sword-2024B" проходят в Тайваньском проливе и районах к северу, югу и востоку от Тайваня. "Учения также служат строгим предупреждением сепаратистским действиям сил независимости Тайваня. Это законная и необходимая операция для защиты государственного суверенитета и национального единства", - говорится в заявлении, опубликованном на китайском и английском языках.

Китай начал военные учения вокруг Тайваня13 октября 2024, 23:33 • 13131 просмотр

Китайские корабли и самолеты приближаются к Тайваню "в непосредственной близости с разных направлений", уделяя особое внимание патрулированию морской и воздушной боеготовности, блокированию ключевых портов и районов, атакам морских и наземных целей и "совместному захвату всеобъемлющего превосходства", заявило командование.

Позже заявление военных подтвердило, что китайский авианосец "Ляонин" и вспомогательные корабли действуют к востоку от Тайваня.

Однако не объявлялось о каких-либо боевых стрельбах или зонах, закрытых для полетов. В 2022 году, вскоре после того, как тогдашний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, Китай выпустил ракеты над островом.

Китайские государственные СМИ сообщили, что ракетные войска провели имитацию пусков ракет, тогда как истребители "открыли коридоры для воздушных атак", а бомбардировщики выполнили дальние миссии.

Командование не сообщило, когда закончатся учения.

Министерство обороны и береговая охрана Тайваня заявили, что оба ведомства отправили свои собственные силы, тогда как официальные лица заявили, что Совет национальной безопасности президента Лая Цинде встретился в понедельник, чтобы обсудить ситуацию.

Источник в службе безопасности Тайваня сообщил, что пока нет признаков каких-либо пусков ракет.

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Джозеф Ву заявил, что Китай проигнорировал послание доброй воли Лая.

Совет по делам материкового Китая, определяющий политику Тайваня в отношении Китая, заявил, что последние военные учения Китая и его отказ отказаться от применения силы являются "открытыми провокациями", которые серьезно подрывают региональный мир и стабильность.

Администрация президента Тайваня заявила в своем заявлении, что Китай должен признать факт существования Китайской Республики - официального названия Тайваня - и уважать выбор народа Тайваня в пользу свободного и демократического образа жизни.

Она должна "воздержаться от военных провокаций, которые нарушат статус-кво мира и стабильности в регионе и поставят под угрозу демократические свободы Тайваня", говорится в заявлении.

Высокопоставленный сотрудник службы безопасности Тайваня, общавшийся с Reuters на условиях анонимности, учитывая деликатность ситуации, сказал, что, по их мнению, Китай практикует блокаду тайваньских портов к северу и югу от острова и международных судоходных путей, а также отбивает прибытие иностранных войск.

Фондовая биржа Тайваня в значительной степени отмахнулась от напряженности, а базовый индекс вырос на 0,4% в поздних утренних торгах, и не было никаких признаков общественной тревоги.

Дополнение

Китай провел учения "Joint Sword-2024A" в течение двух дней вокруг Тайваня в мае вскоре после того, как Лай вступил в должность, заявив, что они были "наказанием" за "сепаратистское содержание" его инаугурационной речи.

Лай неоднократно предлагал Китаю переговоры, но получал отказ. Он говорит, что только народ Тайваня может решать свое будущее и отвергает претензии Пекина на суверенитет.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира