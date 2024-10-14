США призвали Китай к сдержанности на фоне учений возле Тайваня

В Вашингтоне официальные лица из администрации президента США Джо Байдена заявили, что следят за военными учениями Китая вокруг Тайваня, сообщает Reuters, пишет УНН.

Мы призываем КНР действовать сдержанно и избегать любых дальнейших действий, которые могут подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе и в более широком регионе, имеющем важное значение для регионального мира и процветания и являющемся предметом международной обеспокоенности - заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Детали

В понедельник китайские военные начали новый раунд военных учений около Тайваня. Командование восточного округа китайских военных заявило, что учения "Joint Sword-2024B" проходят в Тайваньском проливе и районах к северу, югу и востоку от Тайваня. "Учения также служат строгим предупреждением сепаратистским действиям сил независимости Тайваня. Это законная и необходимая операция для защиты государственного суверенитета и национального единства", - говорится в заявлении, опубликованном на китайском и английском языках.

Китай начал военные учения вокруг Тайваня

Китайские корабли и самолеты приближаются к Тайваню "в непосредственной близости с разных направлений", уделяя особое внимание патрулированию морской и воздушной боеготовности, блокированию ключевых портов и районов, атакам морских и наземных целей и "совместному захвату всеобъемлющего превосходства", заявило командование.

Позже заявление военных подтвердило, что китайский авианосец "Ляонин" и вспомогательные корабли действуют к востоку от Тайваня.

Однако не объявлялось о каких-либо боевых стрельбах или зонах, закрытых для полетов. В 2022 году, вскоре после того, как тогдашний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, Китай выпустил ракеты над островом.

Китайские государственные СМИ сообщили, что ракетные войска провели имитацию пусков ракет, тогда как истребители "открыли коридоры для воздушных атак", а бомбардировщики выполнили дальние миссии.

Командование не сообщило, когда закончатся учения.

Министерство обороны и береговая охрана Тайваня заявили, что оба ведомства отправили свои собственные силы, тогда как официальные лица заявили, что Совет национальной безопасности президента Лая Цинде встретился в понедельник, чтобы обсудить ситуацию.

Источник в службе безопасности Тайваня сообщил, что пока нет признаков каких-либо пусков ракет.

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Джозеф Ву заявил, что Китай проигнорировал послание доброй воли Лая.

Совет по делам материкового Китая, определяющий политику Тайваня в отношении Китая, заявил, что последние военные учения Китая и его отказ отказаться от применения силы являются "открытыми провокациями", которые серьезно подрывают региональный мир и стабильность.

Администрация президента Тайваня заявила в своем заявлении, что Китай должен признать факт существования Китайской Республики - официального названия Тайваня - и уважать выбор народа Тайваня в пользу свободного и демократического образа жизни.

Она должна "воздержаться от военных провокаций, которые нарушат статус-кво мира и стабильности в регионе и поставят под угрозу демократические свободы Тайваня", говорится в заявлении.

Высокопоставленный сотрудник службы безопасности Тайваня, общавшийся с Reuters на условиях анонимности, учитывая деликатность ситуации, сказал, что, по их мнению, Китай практикует блокаду тайваньских портов к северу и югу от острова и международных судоходных путей, а также отбивает прибытие иностранных войск.

Фондовая биржа Тайваня в значительной степени отмахнулась от напряженности, а базовый индекс вырос на 0,4% в поздних утренних торгах, и не было никаких признаков общественной тревоги.

Дополнение

Китай провел учения "Joint Sword-2024A" в течение двух дней вокруг Тайваня в мае вскоре после того, как Лай вступил в должность, заявив, что они были "наказанием" за "сепаратистское содержание" его инаугурационной речи.

Лай неоднократно предлагал Китаю переговоры, но получал отказ. Он говорит, что только народ Тайваня может решать свое будущее и отвергает претензии Пекина на суверенитет.