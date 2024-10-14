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США закликали Китай до стриманості на тлі навчань біля Тайваню

Київ • УНН

 • 11889 перегляди

Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню, викликавши занепокоєння США. Адміністрація Байдена закликає КНР діяти стримано та уникати дій, що можуть підірвати мир і стабільність у регіоні.

США закликали Китай до стриманості на тлі навчань біля Тайваню

У Вашингтоні офіційні особи з адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що стежать за військовими навчаннями Китаю навколо Тайваню, повідомляє Reuters, пише УНН.

Ми закликаємо КНР діяти стримано та уникати будь-яких подальших дій, які можуть підірвати мир і стабільність у Тайванській протоці та у ширшому регіоні, що має важливе значення для регіонального миру та процвітання та є предметом міжнародної стурбованості

- заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

Деталі

У понеділок китайські військові розпочали новий раунд військових навчань біля Тайваню. Командування східного округу китайських військових заявило, що навчання "Joint Sword-2024B" проходять у Тайванській протоці та районах на північ, південь та схід від Тайваню. "Навчання також є суворим попередженням сепаратистським діям сил незалежності Тайваню. Це законна та необхідна операція для захисту державного суверенітету та національної єдності", - ідеться у заяві, опублікованій китайською та англійською мовами.

Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню14.10.24, 02:33 • 16399 переглядiв

Китайські кораблі та літаки наближаються до Тайваню "у безпосередній близькості з різних напрямків", приділяючи особливу увагу патрулюванню морської та повітряної боєготовності, блокуванню ключових портів і районів, атакам морських та наземних цілей та "спільному захопленню всеосяжної переваги", заявило командування.

Пізніше заява військових підтвердила, що китайський авіаносець "Ляонін" та допоміжні кораблі діють на схід від Тайваню.

Однак не оголошувалося про які-небудь бойові стрільби або зони, закриті для польотів. У 2022 році, невдовзі після того, як тодішній спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань, Китай випустив ракети над островом.

Китайські державні ЗМІ повідомили, що ракетні війська провели імітацію пусків ракет, тоді як винищувачі "відкрили коридори для повітряних атак", а бомбардувальники виконали дальні місії.

Командування не повідомило, коли закінчаться навчання.

Міністерство оборони та берегова охорона Тайваню заявили, що обидва відомства відправили свої власні сили, тоді як офіційні особи заявили, що Рада національної безпеки президента Лая Цінде зустрілася у понеділок, щоб обговорити ситуацію.

Джерело в службі безпеки Тайваню повідомило, що поки немає ознак будь-яких пусків ракет.

Генеральний секретар Ради національної безпеки Джозеф Ву заявив, що Китай проігнорував послання доброї волі Лая.

Рада у справах материкового Китаю, яка визначає політику Тайваню щодо Китаю, заявила, що останні військові навчання Китаю та його відмова відмовитися від застосування сили є "відкритими провокаціями", які серйозно підривають регіональний мир та стабільність.

Адміністрація президента Тайваню заявила у своїй заяві, що Китай має визнати факт існування Китайської Республіки - офіційної назви Тайваню - і поважати вибір народу Тайваню на користь вільного та демократичного способу життя.

Вона має "утриматися від військових провокацій, які порушать статус-кво миру та стабільності в регіоні та поставлять під загрозу демократичні свободи Тайваню", ідеться у заяві.

Високопоставлений співробітник служби безпеки Тайваню, який спілкувався з Reuters, сказав, що, на їхню думку, Китай практикує блокаду тайванських портів на північ і південь від острова та міжнародних судноплавних шляхів, а також відбиває прибуття іноземних військ.

Фондова біржа Тайваню значною мірою відмахнулася від напруженості, а базовий індекс зріс на 0,4% у пізніх ранкових торгах, і не було жодних ознак суспільної тривоги, зазначає видання.

Доповнення

Китай провів навчання "Joint Sword-2024A" протягом двох днів навколо Тайваню в травні невдовзі після того, як Лай обійняв посаду, заявивши, що вони були "покаранням" за "сепаратистський зміст" його інавгураційної промови.

Лай неодноразово пропонував Китаю переговори, але отримував відмову. Він каже, що тільки народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє і відкидає претензії Пекіна на суверенітет.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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