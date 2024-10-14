Китай відповів США щодо військових навчань біля Тайваню
Київ • УНН
Пекін заявив, що питання Тайваню є внутрішньою справою Китаю і не терпить зовнішнього втручання. МЗС КНР закликало США дотримуватися принципу "одного Китаю".
Пекін прокоментував заяву речника Державного департаменту США, який висловив серйозну стурбованість військовими навчаннями Китаю навколо Тайваню, пише УНН.
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"Тайвань є частиною Китаю, а питання Тайваню є внутрішньою справою Китаю, яка не терпить зовнішнього втручання. Якщо США справді піклуються про мир і стабільність у Тайванській протоці та регіональне процвітання, їм потрібно дотримуватися принципу одного Китаю та трьох спільних китайсько-американських комюніке, діяти відповідно до зобов’язань своїх лідерів не підтримувати "незалежність Тайваню", припинити озброювати Тайвань і припинити посилати будь-який неправильний сигнал сепаратистським силам "незалежності Тайваню", - сказала речниця МЗС КНР Мао Нін.
При цьому вона заявила, що "незалежність Тайваню" так само несумісна з миром через протоку, як вогонь з водою, і на провокації сил "незалежності Тайваню" відповідатимуть контрзаходами. Китай завжди був відданий підтримці регіонального миру та стабільності, про що свідчать країни цього регіону".
США закликали Китай до стриманості на тлі навчань біля Тайваню14.10.24, 09:45 • 11889 переглядiв