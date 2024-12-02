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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китайские производители полупроводников столкнутся с новыми экспортными ограничениями со стороны США

Китайские производители полупроводников столкнутся с новыми экспортными ограничениями со стороны США

Киев  •  УНН

 • 2263 просмотра

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США вводят третий санкционный режим за три года против китайской полупроводниковой промышленности. Ограничения коснутся 140 компаний, включая Piotech, которым понадобится специальная лицензия для сотрудничества с американскими поставщиками.

В понедельник Соединенные Штаты начнут третий за три года санкционный режим против китайской полупроводниковой промышленности, включая ограничение экспорта 140 компаний. Передает УНН со ссылкой на Reuters.

США наносят новый удар по китайским микросхемам: усилия по препятствованию амбициям Пекина в области производства микросхем ударят аро производителям полупроводниковых инструментов КНР.

Речь идет в частности о микросхемах Protech (688072.SS) - они будут добавлены в список субъектов, который запрещает американским поставщикам осуществлять поставки к ним без предварительного получения специальной лицензии.

Согласно источникам, среди китайских компаний, столкнувшихся с новыми ограничениями, почти две дюжины полупроводниковых компаний, две инвестиционные фирмы и более 100 производителей микросхем.

Контекст 

В последние годы Китай активизировал свое стремление стать самодостаточным в полупроводниковом секторе, поскольку США и другие страны ограничили экспорт передовых чипов и инструментов для их производства. 

Дональд Трамп доверия в своем зяте Ближний Восток: должность старшего советника передана миллиардеру из Ливана Массаду Булосу2 дек. 2024, 08:03 • 4352 просмотра

Новый шаг знаменует собой одну из последних крупномасштабных попыток администрации Байдена воспрепятствовать возможности Китая получить доступ и производить микросхемы, которые могут способствовать развитию искусственного интеллекта для военных приложений или иным образом угрожать национальной безопасности США.

Это происходит за несколько недель до приведения к присяге бывшего президента-республиканца Дональда Трампа, который, как ожидается, оставит в силе многие жесткие меры Байдена в отношении Китая.

Трамп пригрозил странам БРИКС 100% пошлинами за отказ от доллара30 нояб. 2024, 21:57 • 28898 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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