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США могут заблокировать нового посла Франции из-за критики Вашингтона по правам человека - Reuters

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

США рассматривают возможность отложить или заблокировать кандидатуру посла Франции после критики Парижем состояния прав человека в США. Шаг может углубить раскол между союзниками.

США могут заблокировать нового посла Франции из-за критики Вашингтона по правам человека - Reuters

США рассматривают возможность отложить или даже заблокировать кандидатуру Эммануэля Макрона на пост нового посла Франции в Вашингтоне после публичной критики Парижем состояния прав человека в Соединенных Штатах. Об этом Reuters сообщили четыре источника, пишет УНН.

Детали

Хотя никакого решения еще не было принято, источники сообщили, что критика со стороны Франции, высказанная в публикации в социальных сетях миссией страны при ООН, вызвала настоящий гнев среди некоторых высокопоставленных чиновников администрации Трампа. 

В своей публикации в субботу миссия раскритиковала США за то, что страна присоединилась к России, Северной Корее и семи другим государствам в голосовании против предложения продлить мандат верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка еще на четыре года.

Тюрк является откровенным критиком действий Израиля в Газе, что противоречит позиции Вашингтона. Он также призвал к расследованию смертей лиц, находившихся под стражей иммиграционных служб США.

"Раньше США были образцом соблюдения прав человека. Теперь это уже не так. Мир больше не прислушивается к ним", – говорится в публикации французского представительства при ООН после голосования по продлению полномочий Тюрка.

Соединенные Штаты очень разочарованы безответственной и неуважительной риторикой французов. Мы надлежащим образом реагируем на их комментарии

- заявил в ответ чиновник Государственного департамента.

Шаг США по отсрочке или отклонению кандидатуры посла Франции был бы крайне необычным и мог бы углубить раскол между союзниками.

Французский президент Эммануэль Макрон подал документы на назначение Орельена Лешевалье, который сейчас является главой аппарата министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро, следующим послом Франции в Вашингтоне. Париж надеется назначить его до сентября, сообщил один из источников.

Процесс назначения посла в Вашингтоне тщательно регламентирован. Прежде чем иностранное правительство сможет назначить своего представителя, оно должно сначала получить конфиденциальное согласие от США. По словам дипломатических источников, Вашингтон редко затягивает с кандидатурами или публично отклоняет их, а проблемы обычно решаются частным образом до принятия официального решения.

Зеленский обсудил с Макроном встречу с Трампом и предложил помощь в тушении пожаров29.07.26, 13:57 • 2784 просмотра

Ольга Розгон

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