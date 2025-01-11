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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США и ЕС ввели санкции против Венесуэлы и предлагают вознаграждение за арест Мадуро

США и ЕС ввели санкции против Венесуэлы и предлагают вознаграждение за арест Мадуро

Киев  •  УНН

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США и ЕС ввели новые санкции против восьми венесуэльских чиновников из-за репрессий режима Мадуро. Госдеп США увеличил вознаграждение до $25 млн за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы.

Соединенные Штаты Америки (США) и Европейский Союз (ЕС) ввели новые санкции против чиновников Венесуэлы. Также Вашингтон увеличил награду за информацию, которая поможет аресту президента Николаса Мадуро. Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов США и Совета ЕС, передает УНН.

Детали

Под ограничениями оказались восемь венесуэльских чиновников, возглавляющих ключевые экономические и безопасностные агентства, способствующие репрессиям режима президента Николаса Мадуро и подрыву демократии в Венесуэле. Речь идет, в частности, о президенте государственной нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela и министре транспорта, говорится в сообщении Минфина США.

После выборов прошлого года Мадуро и его соратники продолжали свои репрессивные действия в Венесуэле

- заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки США Брэдли Смит.

В то же время государственный департамент США увеличил вознаграждение до 25 миллионов долларов США за любую информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Мадуро и министра внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо.

10 января Совет Евросоюза принял решение продлить ограничительные меры в связи с ситуацией в Венесуэле еще на год - до 10 января 2026 года. Также введены ограничения на поездки в отношении четырех человек, которые были временно отменены в мае 2024 года.

Отмечается, что санкционный список расширили еще на 15 человек. Это члены Национального избирательного совета Венесуэлы, судебных органов и сил безопасности.

Напомним

В этот же день, 10 января, президент Венесуэлы Николас Мадуро начал свой третий президентский срок до 2031 года на фоне массовых протестов. Инаугурация состоялась под усиленной охраной.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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