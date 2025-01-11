США та ЄС запровадили санкції проти Венесуели та пропонують винагороду за арешт Мадуро

Сполучені Штати Америки (США) та Європейський Союз (ЄС) запровадили нові санкції проти чиновників Венесуели. Також Вашингтон збільшив нагороду за інформацію, яка допоможе арешту президента Ніколаса Мадуро. Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів США та Ради ЄС, передає УНН.

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Під обмеженнями опинилися вісім венесуельських чиновників, які очолюють ключові економічні та безпекові агентства, що сприяють репресіям режиму президента Ніколаса Мадуро та підриву демократії у Венесуелі. Йдеться, зокрема, про президента державної нафтової компанії Венесуели Petroleos de Venezuela та міністра транспорту, йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Після виборів минулого року Мадуро та його соратники продовжували свої репресивні дії у Венесуелі - заявив виконуючий обов’язки заступника міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки США Бредлі Сміт.

Водночас державний департамент США збільшив винагороду до 25 мільйонів доларів США за будь-яку інформацію, яка призведе до арешту та/або засудження Мадуро та міністра внутрішніх справ, юстиції та миру Діосдадо Кабельйо.

10 січня Рада Євросоюзу ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи у зв'язку із ситуацією у Венесуелі ще на рік - до 10 січня 2026 року. Також запроваджено обмеження на поїздки щодо чотирьох людей, які були тимчасово скасовані у травні 2024 року.

Зазначається, що санкційний список розширили ще на 15 осіб. Це члени Національної виборчої ради Венесуели, судових органів і сил безпеки.

Нагадаємо

У цей самий день, 10 січня, президент Венесуели Ніколас Мадуро розпочав свій третій президентський термін до 2031 року на тлі масових протестів. Інавгурація відбулась під посиленою охороною.