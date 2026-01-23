США и ЕС планируют привлечь 800 млрд долларов на восстановление Украины после войны - Politico
США и ЕС разработали 10-летний план привлечения 800 миллиардов долларов государственных и частных средств для восстановления Украины. Стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и ускорит вступление Украины в ЕС.
США и ЕС надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств для восстановления Украины после того, как россия прекратит полномасштабное вторжение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Издание ссылается на 10-летний план, опубликованный в 18-страничном документе - он гарантирует восстановление Украины и ускорение ее вступления в ЕС.
Стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и сопровождается 100-дневным оперативным планом.
План процветания является частью 20-пунктного плана мира, который США пытаются согласовать между Киевом и Москвой. Он прямо предусматривает, что гарантии безопасности уже существуют, и не является военным планом действий. Вместо этого он сосредоточен на том, как Украина может перейти от чрезвычайной помощи к самодостаточному процветанию
