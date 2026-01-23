США и ЕС планируют привлечь 800 млрд долларов на восстановление Украины после войны - Politico

$43.170.01
15:12 • 2890 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53 • 3930 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
12:59 • 8974 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 16367 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 38464 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 19594 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 22325 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 30399 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 67951 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 34216 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
В Киеве избили коммунального во время восстановления тепла, полиция расследует23 января, 06:23
Корректировала удары по Киеву и шпионила за Силами обороны: СБУ задержала агента спецслужб рф23 января, 08:47
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города23 января, 09:20
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компанию11:14
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрасте12:32
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей15:12
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США12:42
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 67950 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 64727 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 67453 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрасте12:32
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компанию11:14
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 года21 января, 23:40
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой части21 января, 18:19
The New York Times

США и ЕС планируют привлечь 800 млрд долларов на восстановление Украины после войны - Politico

Киев • УНН

 • 228 просмотра

США и ЕС разработали 10-летний план привлечения 800 миллиардов долларов государственных и частных средств для восстановления Украины. Стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и ускорит вступление Украины в ЕС.

США и ЕС планируют привлечь 800 млрд долларов на восстановление Украины после войны - Politico

США и ЕС надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств для восстановления Украины после того, как россия прекратит полномасштабное вторжение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Издание ссылается на 10-летний план, опубликованный в 18-страничном документе - он гарантирует восстановление Украины и ускорение ее вступления в ЕС.

Стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и сопровождается 100-дневным оперативным планом.

План процветания является частью 20-пунктного плана мира, который США пытаются согласовать между Киевом и Москвой. Он прямо предусматривает, что гарантии безопасности уже существуют, и не является военным планом действий. Вместо этого он сосредоточен на том, как Украина может перейти от чрезвычайной помощи к самодостаточному процветанию

- говорится в публикации.

Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23.01.2026, 14:42 • 38466 просмотров

Евгений Устименко

Война в Украине
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина
Киев