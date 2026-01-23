США та ЄС планують залучити 800 млрд доларів на відновлення України після війни - Politico

США та ЄС сподіваються залучити 800 мільярдів доларів державних і приватних коштів для відновлення України після того, як росія припинить повномасштабне вторгнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Видання посилається на 10-річний план, опублікований у 18 сторінковому документі - він гарантує відновлення України та прискорення її вступу до ЄС.

Стратегія фінансування розрахована до 2040 року і супроводжується 100-денним оперативним планом.

План процвітання є частиною 20-пунктного плану миру, який США намагаються узгодити між Києвом і москвою. Він прямо передбачає, що гарантії безпеки вже існують, і не є військовим планом дій. Натомість він зосереджується на тому, як Україна може перейти від надзвичайної допомоги до самодостатнього процвітання - йдеться в публікації.

