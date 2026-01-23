$43.170.01
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 3970 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 9004 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 16383 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 38492 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 19599 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 22333 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 30410 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 67962 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 34217 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
США та ЄС планують залучити 800 млрд доларів на відновлення України після війни - Politico

Київ • УНН

 • 248 перегляди

США та ЄС розробили 10-річний план залучення 800 мільярдів доларів державних і приватних коштів для відновлення України. Стратегія фінансування розрахована до 2040 року та прискорить вступ України до ЄС.

США та ЄС планують залучити 800 млрд доларів на відновлення України після війни - Politico

США та ЄС сподіваються залучити 800 мільярдів доларів державних і приватних коштів для відновлення України після того, як росія припинить повномасштабне вторгнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Видання посилається на 10-річний план, опублікований у 18 сторінковому документі - він гарантує відновлення України та прискорення її вступу до ЄС.

Стратегія фінансування розрахована до 2040 року і супроводжується 100-денним оперативним планом.

План процвітання є частиною 20-пунктного плану миру, який США намагаються узгодити між Києвом і москвою. Він прямо передбачає, що гарантії безпеки вже існують, і не є військовим планом дій. Натомість він зосереджується на тому, як Україна може перейти від надзвичайної допомоги до самодостатнього процвітання

- йдеться в публікації.

Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23.01.26, 14:42

Євген Устименко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ