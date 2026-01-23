США та ЄС планують залучити 800 млрд доларів на відновлення України після війни - Politico
Київ • УНН
США та ЄС розробили 10-річний план залучення 800 мільярдів доларів державних і приватних коштів для відновлення України. Стратегія фінансування розрахована до 2040 року та прискорить вступ України до ЄС.
США та ЄС сподіваються залучити 800 мільярдів доларів державних і приватних коштів для відновлення України після того, як росія припинить повномасштабне вторгнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.
Деталі
Видання посилається на 10-річний план, опублікований у 18 сторінковому документі - він гарантує відновлення України та прискорення її вступу до ЄС.
Стратегія фінансування розрахована до 2040 року і супроводжується 100-денним оперативним планом.
План процвітання є частиною 20-пунктного плану миру, який США намагаються узгодити між Києвом і москвою. Він прямо передбачає, що гарантії безпеки вже існують, і не є військовим планом дій. Натомість він зосереджується на тому, як Україна може перейти від надзвичайної допомоги до самодостатнього процвітання
