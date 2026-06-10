США и Иран обменялись ударами после того, как был сбит американский вертолет: какие цели атакованы

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США и Иран в ночь на 10 июня обменялись военными ударами после того, как Тегеран сбил американский вертолет Apache в районе Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит на атаку, а американские военные назвали свои действия "самообороной". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам американского чиновника, Соединенные Штаты нанесли удары почти по 20 объектам на территории Ирана. По предварительным оценкам, американские силы также перехватили почти все ракеты и беспилотники, запущенные в ответ.

На данный момент американская сторона не сообщает о потерях личного состава или повреждениях военных объектов.

Я считаю, что ответ должен быть очень сильным, очень мощным, и именно таким он является – заявил Трамп в интервью ABC News.

Иран заявил об ударах по базам США

Иранские государственные СМИ сообщили, что Корпус стражей исламской революции атаковал американские военные объекты в регионе. В частности, заявлено о ракетном ударе по базе Аль-Азрак в Иордании, где среди целей якобы были ангары истребителей F-35 и командный центр.

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Также иранские медиа сообщили об атаке беспилотников на базу Али аль-Салем в Кувейте и угрозах дальнейшей эскалации в случае продолжения боевых действий.

Иордания и Кувейт активировали ПВО

Вооруженные силы Иордании сообщили о перехвате пяти ракет, выпущенных в направлении района Аль-Азрак. Обломки упали на территории страны, однако пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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В Кувейте военные также заявили о работе систем противовоздушной обороны по воздушным целям, призвав население соблюдать меры безопасности. В Бахрейне дважды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атак.

Напряженность в регионе растет

Иранские СМИ сообщают о взрывах в районе острова Кешм, городов Сирик, Бендер-Аббас и Джаск вблизи Ормузского пролива. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна "не оставит ни одной атаки или угрозы без ответа".

Новый обмен ударами произошел на фоне хрупкого режима прекращения огня и усилил сомнения в возможности быстрого урегулирования конфликта между США и Ираном.

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