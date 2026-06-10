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США нанесли новые удары по Ирану после того, как был сбит американский вертолет

Киев • УНН

 • 688 просмотра

США атаковали Иран в ответ на уничтожение вертолета Apache по приказу Трампа. Экипаж эвакуирован без потерь, операция названа актом самообороны.

США нанесли новые удары по Ирану после того, как был сбит американский вертолет

Соединенные Штаты в ночь на 10 июня начали новую волну ударов по Ирану в ответ на сбитие американского боевого вертолета Apache. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM), передает CNN, пишет УНН.

Детали

В CENTCOM заявили, что атаки начались в 17:00 по восточному времени по приказу президента США Дональда Трампа. Американские военные назвали операцию "ударами самообороны" и охарактеризовали ее как "пропорциональный ответ на неоправданную иранскую агрессию".

Накануне Дональд Трамп сообщил, что Иран сбил американский вертолет Apache. По его словам, экипаж удалось эвакуировать без потерь. В то же время президент США подчеркнул необходимость ответа на атаку.

Тем не менее, Соединенные Штаты, безусловно, должны ответить на эту атаку

– заявил Трамп.

На данный момент масштабы и последствия новых американских ударов по Ирану остаются неизвестными. В то же время заявление Вашингтона свидетельствует о дальнейшем обострении ситуации между США и Ираном после недавнего объявления о прекращении взаимных атак.

Трамп говорит, что Иран сбил вертолет Apache, и США должны "отреагировать"09.06.26, 20:19 • 2482 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Эвакуация
Выборы в США
Boeing AH-64 Apache
Центральное командование США
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран