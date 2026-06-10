США нанесли новые удары по Ирану после того, как был сбит американский вертолет
Киев • УНН
США атаковали Иран в ответ на уничтожение вертолета Apache по приказу Трампа. Экипаж эвакуирован без потерь, операция названа актом самообороны.
Соединенные Штаты в ночь на 10 июня начали новую волну ударов по Ирану в ответ на сбитие американского боевого вертолета Apache. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM), передает CNN, пишет УНН.
Детали
В CENTCOM заявили, что атаки начались в 17:00 по восточному времени по приказу президента США Дональда Трампа. Американские военные назвали операцию "ударами самообороны" и охарактеризовали ее как "пропорциональный ответ на неоправданную иранскую агрессию".
Накануне Дональд Трамп сообщил, что Иран сбил американский вертолет Apache. По его словам, экипаж удалось эвакуировать без потерь. В то же время президент США подчеркнул необходимость ответа на атаку.
Тем не менее, Соединенные Штаты, безусловно, должны ответить на эту атаку
На данный момент масштабы и последствия новых американских ударов по Ирану остаются неизвестными. В то же время заявление Вашингтона свидетельствует о дальнейшем обострении ситуации между США и Ираном после недавнего объявления о прекращении взаимных атак.
Трамп говорит, что Иран сбил вертолет Apache, и США должны "отреагировать"09.06.26, 20:19 • 2482 просмотра