США нанесли новые удары по Ирану после того, как был сбит американский вертолет

Соединенные Штаты в ночь на 10 июня начали новую волну ударов по Ирану в ответ на сбитие американского боевого вертолета Apache. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM), передает CNN, пишет УНН.

Детали

В CENTCOM заявили, что атаки начались в 17:00 по восточному времени по приказу президента США Дональда Трампа. Американские военные назвали операцию "ударами самообороны" и охарактеризовали ее как "пропорциональный ответ на неоправданную иранскую агрессию".

Накануне Дональд Трамп сообщил, что Иран сбил американский вертолет Apache. По его словам, экипаж удалось эвакуировать без потерь. В то же время президент США подчеркнул необходимость ответа на атаку.

Тем не менее, Соединенные Штаты, безусловно, должны ответить на эту атаку – заявил Трамп.

На данный момент масштабы и последствия новых американских ударов по Ирану остаются неизвестными. В то же время заявление Вашингтона свидетельствует о дальнейшем обострении ситуации между США и Ираном после недавнего объявления о прекращении взаимных атак.

Трамп говорит, что Иран сбил вертолет Apache, и США должны "отреагировать"