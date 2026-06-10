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Иран заявил о ракетной и дроновой атаке на объекты США на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 2248 просмотра

КСИР атаковал объекты США ракетами и дронами в ответ на авиаудары. Взрывы прогремели у Ормузского пролива после того, как был сбит американский Apache.

Иран заявил о ракетной и дроновой атаке на объекты США на Ближнем Востоке

Иран в ночь на среду объявил о запуске ракет и беспилотников по американским целям в регионе после новых ударов США по иранской территории. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), пишет УНН.

Детали

По данным КСИР, атака стала ответом на действия Соединенных Штатов, которые накануне заявили об ударах по Ирану после того, как был сбит американский военный вертолет. Детали относительно масштабов ударов и возможных последствий на данный момент не раскрываются.

Иранские СМИ сообщили о звуках взрывов в городах Сирик и Минаб, а также на острове Кешм. Все эти населенные пункты расположены вблизи стратегически важного Ормузского пролива.

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В то же время губернатор Минаба заявил, что непосредственно город не подвергался атаке. По его словам, взрывы звучали вдоль прибрежной полосы у Ормузского пролива, а не на территории самого населенного пункта.

Напряженность между США и Ираном растет

Новая эскалация произошла после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости ответа на уничтожение американского вертолета Apache. В Вашингтоне предыдущие удары назвали "пропорциональным ответом" и "действиями самообороны".

На фоне взаимных атак ситуация в регионе остается напряженной, а стороны продолжают обмениваться ударами и обвинениями.

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Степан Гафтко

Новости Мира
Взрывы
Boeing AH-64 Apache
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран