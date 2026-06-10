Американские удары по Ирану повредили два водохранилища — СМИ

На юге Ирана в результате американских ударов были повреждены два водохранилища, что привело к перебоям с водоснабжением в части региона. Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранскую государственную телерадиокомпанию IRIB, пишет УНН.

Детали

По данным государственных СМИ Ирана, удары были нанесены по объектам вблизи города Сирик в провинции Хормозган. В результате атаки была перекрыта подача воды в район Бамани, который расположен недалеко от города.

CNN сообщает, что обратилось за комментарием в Центральное командование США (CENTCOM), однако официального ответа относительно информации о повреждении водной инфраструктуры пока не поступало.

США нанесли новые удары по Ирану после того, как был сбит американский вертолет

Накануне американские военные заявили о проведении ударов по Ирану в ответ на уничтожение армейского вертолета Apache. В Вашингтоне назвали операцию «пропорциональным ответом» и действиями в рамках самообороны.

Обмен ударами между США и Ираном продолжается

После американских ударов Корпус стражей Исламской революции сообщил о запуске ракет и беспилотников по целям США на Ближнем Востоке.

Эскалация происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который подчеркнул, что Вашингтон должен ответить на атаку против американского вертолета, несмотря на то, что экипаж удалось успешно эвакуировать.

Трамп говорит, что Иран сбил вертолет Apache, и США должны "отреагировать"