США и Иран не достигли соглашения на переговорах в Исламабаде, Вэнс покинул Пакистан

Джей Ди Вэнс покинул Пакистан после 21 часа переговоров без соглашения. Стороны не согласовали вопросы ядерных гарантий и контроля над Ормузским проливом.

Переговоры между США и Ираном в Исламабаде завершились без заключения соглашения о прекращении войны. После более чем 21 часа напряженных переговоров вице-президент США Джей Ди Вэнс покинул Пакистан, заявив, что стороны не смогли согласовать ключевые условия. Об этом сообщают Reuters и BBC, пишет УНН. Подробности Вэнс отметил, что США не увидели от Тегерана "фундаментального обязательства" отказаться от разработки ядерного оружия. У нас были содержательные дискуссии, но мы не достигли соглашения. И это плохие новости для Ирана больше, чем для США – заявил он. Американская сторона подчеркнула, что ключевым вопросом остаются ядерные гарантии. Иранская делегация, которую возглавлял спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, настаивала на снятии санкций, компенсациях и контроле над Ормузским проливом. По данным СМИ, именно вопрос судоходства стал главной точкой разногласий: Тегеран настаивает на сохранении контроля и возможности взимать плату за проход судов. Тегеран призвал Вашингтон избегать «чрезмерных требований» на переговорах Тем временем США заявили о начале разминирования Ормузского пролива, что Иран отрицает. Вашингтон также обвиняет Тегеран в блокировании судоходства, тогда как Иран связывает ограничения с израильскими ударами по Ливану. Переговоры могут продолжиться в ближайшие дни, однако дата следующего раунда пока не определена. Трамп заявил, что США уже победили, независимо от результатов переговоров с Ираном