Тегеран призвал Вашингтон избегать «чрезмерных требований» на переговорах
Киев • УНН
МИД Ирана требует от США отказаться от незаконных запросов для прогресса в диалоге. Стороны обсудили ядерную программу, санкции и военные репарации.
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что результат переговоров с США будет зависеть от того, воздержится ли Вашингтон от "чрезмерных требований" и "незаконных запросов". Об этом сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что успех дипломатического процесса зависит от "серьезности и добросовестности" американской стороны. По его словам, США должны избегать требований, которые Тегеран считает неприемлемыми, и признать "законные права и интересы Ирана".
По данным иранских источников, стороны обсудили ряд ключевых вопросов, в частности ситуацию вокруг Ормузского пролива, ядерную программу Ирана, военные репарации, отмену санкций и полное прекращение войны.
Переговоры 12 апреля пока завершились, однако ожидается, что они продолжатся позже в воскресенье.
