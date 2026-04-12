Переговоры между США и Ираном временно приостановлены после 14 часов обсуждений, разногласия сохраняются

11 апреля, 15:12 • 10913 просмотров
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы оккупантов в Крыму и нефтеперекачивающей станции "Крымская"
11 апреля, 14:56 • 22673 просмотра
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме - как это былоPhotoVideo
11 апреля, 13:40 • 14811 просмотра
ВСУ готовы дать отпор оккупантам в случае нарушения перемирия на Пасху - Генштаб
11 апреля, 12:36 • 16887 просмотра
Обмен пленными 11 апреля - Украина вернула пленных, которых рф держала с 2022 годаPhotoVideo
11 апреля, 11:02 • 16580 просмотра
Украина вернула из российского плена 175 военных и 7 гражданских - Зеленский
Эксклюзив
11 апреля, 05:00 • 30519 просмотра
Как правильно выйти из поста без вреда для здоровья
11 апреля, 00:15 • 28153 просмотра
Миссия Artemis II успешно вернулась на Землю, капсула приводнилась в океане
Эксклюзив
10 апреля, 14:18 • 28466 просмотра
Идет ли война в Украине к завершению - мнение эксперта
Эксклюзив
10 апреля, 13:56 • 37813 просмотра
Доплаты за топливо в уже забронированных турах - можно ли избежать дополнительных расходов
10 апреля, 10:50 • 32279 просмотра
Теплеть начнет после Пасхи - синоптик
Популярные новости
Гендиректор OpenAI нарушил молчание после нападения на его поместье с "коктейлем Молотова"11 апреля, 15:41 • 10472 просмотра
Хаос на фоне Coachella - в сети жалуются на массовые отмены брони и заоблачные цены11 апреля, 18:10 • 4312 просмотра
Первый электрокар Ferrari оказался настолько быстрым, что понадобилась помощь NASAPhoto19:10 • 4964 просмотра
Переговоры США и Ирана зашли в "тупик" по Ормузскому проливу - FT19:14 • 11283 просмотра
Известный голливудский режиссер поддержал Сидни Суини на роль Бонда19:52 • 4052 просмотра
Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми – как защитить ребенка и распознать опасность11 апреля, 06:00 • 25114 просмотра
Как правильно выйти из поста без вреда для здоровья
Эксклюзив
11 апреля, 05:00 • 30519 просмотра
Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес
Эксклюзив
10 апреля, 09:36 • 55265 просмотра
Психология утреннего настроения, или как настроиться на продуктивность утром10 апреля, 09:10 • 44375 просмотра
Страстная пятница: день скорби, тишины и глубокого смысла10 апреля, 07:57 • 41230 просмотра
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto20:00 • 2604 просмотра
Известный голливудский режиссер поддержал Сидни Суини на роль Бонда19:52 • 4096 просмотра
Засуха угрожает мирре, которая важна для элитных парфюмов19:31 • 2696 просмотра
Хаос на фоне Coachella - в сети жалуются на массовые отмены брони и заоблачные цены11 апреля, 18:10 • 4350 просмотра
Гендиректор OpenAI нарушил молчание после нападения на его поместье с "коктейлем Молотова"11 апреля, 15:41 • 10493 просмотра
The Washington Post

Переговоры между США и Ираном временно приостановлены после 14 часов обсуждений, разногласия сохраняются

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Стороны не преодолели ключевые разногласия после первой прямой встречи за десятилетие. Диалог по судоходству продолжат на уровне технических экспертов.

Переговоры между США и Ираном временно приостановлены после 14 часов обсуждений, разногласия сохраняются
Фото: Reuters

Переговоры между США и Ираном, проходившие в Исламабаде при посредничестве Пакистана, временно приостановлены после 14 часов переговоров. Стороны договорились продолжить диалог на уровне технических экспертов, хотя ключевые разногласия остаются. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Встреча в Исламабаде стала первым прямым взаимодействием США и Ирана за более чем десять лет и самым высоким уровнем контактов после Исламской революции 1979 года. От результатов переговоров зависит судьба хрупкого двухнедельного перемирия и вопрос возобновления судоходства через Ормузский пролив – один из ключевых энергетических маршрутов мира.

Трехсторонние переговоры в Исламабаде все еще продолжаются – Белый дом12.04.26, 01:30 • 510 просмотров

По словам пакистанских источников, делегацию США представляли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер, которые провели встречу со спикером парламента Ирана Мохаммадом Бакером Калибафом и главой МИД Аббасом Аракчи. Иранская делегация прибыла в черном в знак траура по погибшим, в частности детям, которые, по утверждению Тегерана, погибли в результате американского удара вблизи школы.

Иран заявил, что переговоры будут продолжаться, несмотря на разногласия, однако сроки нового раунда не уточняются. Пакистан, который обеспечивал безопасность переговоров в столице, назвал миссию важным шагом в своей роли международного посредника.

Трамп заявил, что США уже победили, независимо от результатов переговоров с Ираном12.04.26, 00:37 • 850 просмотров

Степан Гафтко

