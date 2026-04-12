Переговоры между США и Ираном временно приостановлены после 14 часов обсуждений, разногласия сохраняются

Фото: Reuters

Переговоры между США и Ираном, проходившие в Исламабаде при посредничестве Пакистана, временно приостановлены после 14 часов переговоров. Стороны договорились продолжить диалог на уровне технических экспертов, хотя ключевые разногласия остаются. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Встреча в Исламабаде стала первым прямым взаимодействием США и Ирана за более чем десять лет и самым высоким уровнем контактов после Исламской революции 1979 года. От результатов переговоров зависит судьба хрупкого двухнедельного перемирия и вопрос возобновления судоходства через Ормузский пролив – один из ключевых энергетических маршрутов мира.

Трехсторонние переговоры в Исламабаде все еще продолжаются – Белый дом

По словам пакистанских источников, делегацию США представляли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер, которые провели встречу со спикером парламента Ирана Мохаммадом Бакером Калибафом и главой МИД Аббасом Аракчи. Иранская делегация прибыла в черном в знак траура по погибшим, в частности детям, которые, по утверждению Тегерана, погибли в результате американского удара вблизи школы.

Иран заявил, что переговоры будут продолжаться, несмотря на разногласия, однако сроки нового раунда не уточняются. Пакистан, который обеспечивал безопасность переговоров в столице, назвал миссию важным шагом в своей роли международного посредника.

Трамп заявил, что США уже победили, независимо от результатов переговоров с Ираном