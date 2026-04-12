Трехсторонние переговоры в Исламабаде все еще продолжаются – Белый дом

По состоянию на час ночи по киевскому времени в столице Пакистана Исламабаде продолжаются трехсторонние переговоры с участием делегаций США, Ирана и Пакистана. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома, пишет УНН.

По словам американского чиновника, встречи в Исламабаде проходят в формате личных переговоров и затянулись до самого утра. Делегацию США на переговорах возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что для него "не имеет значения", будет ли достигнуто соглашение с Ираном.

Катар возобновляет полноценное судоходство в Персидском заливе с 12 апреля