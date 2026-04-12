Трамп заявил, что США уже победили, независимо от результатов переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что результат переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Исламабаде не имеет решающего значения, поскольку, по его словам, Соединенные Штаты уже одержали победу. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Выступая перед журналистами возле Белого дома, Трамп подчеркнул, что не беспокоится о том, будет ли достигнуто соглашение.

Для меня не имеет значения, заключим мы сделку или нет. Суть в том, что мы победили – сказал он.

Трамп заявил, что "понятия не имеет", как будут проходить переговоры с Ираном

Президент США также заявил, что американские силы "полностью разгромили" Иран, уничтожив его военно-воздушные силы, военно-морской флот и руководство. По его словам, сейчас Вашингтон работает над обеспечением свободы судоходства через Ормузский пролив, что, как он утверждает, США делают в интересах других государств.

НАТО нам не помогло – добавил Трамп.

Прямые переговоры между высокопоставленными делегациями США и Ирана в Исламабаде продолжаются уже около восьми часов. Детали встречи пока не разглашаются.

Переговоры США и Ирана зашли в "тупик" по Ормузскому проливу - FT