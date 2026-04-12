Трамп заявил, что США уже победили, независимо от результатов переговоров с Ираном

11 апреля, 15:12 • 10550 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы оккупантов в Крыму и нефтеперекачивающей станции "Крымская"
11 апреля, 14:56 • 21012 просмотра
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме - как это былоPhotoVideo
11 апреля, 13:40 • 14057 просмотра
ВСУ готовы дать отпор оккупантам в случае нарушения перемирия на Пасху - Генштаб
11 апреля, 12:36 • 16167 просмотра
Обмен пленными 11 апреля - Украина вернула пленных, которых рф держала с 2022 годаPhotoVideo
11 апреля, 11:02 • 15932 просмотра
Украина вернула из российского плена 175 военных и 7 гражданских - Зеленский
Эксклюзив
11 апреля, 05:00 • 29876 просмотра
Как правильно выйти из поста без вреда для здоровья
11 апреля, 00:15 • 27985 просмотра
Миссия Artemis II успешно вернулась на Землю, капсула приводнилась в океане
Эксклюзив
10 апреля, 14:18 • 28403 просмотра
Идет ли война в Украине к завершению - мнение эксперта
Эксклюзив
10 апреля, 13:56 • 37767 просмотра
Доплаты за топливо в уже забронированных турах - можно ли избежать дополнительных расходов
10 апреля, 10:50 • 32253 просмотра
Теплеть начнет после Пасхи - синоптик
Популярные новости
Трамп заявил, что США "очищают" Ормузский пролив11 апреля, 14:10 • 4664 просмотра
Китай готовит поставку оружия в Иран - CNN11 апреля, 14:18 • 9002 просмотра
Переговоры США и Ирана являются прямыми - СМИ11 апреля, 14:33 • 7244 просмотра
Гендиректор OpenAI нарушил молчание после нападения на его поместье с "коктейлем Молотова"11 апреля, 15:41 • 9762 просмотра
Переговоры США и Ирана зашли в "тупик" по Ормузскому проливу - FT19:14 • 10165 просмотра
публикации
Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми – как защитить ребенка и распознать опасность11 апреля, 06:00 • 24637 просмотра
Как правильно выйти из поста без вреда для здоровья
Эксклюзив
11 апреля, 05:00 • 29876 просмотра
Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес
Эксклюзив
10 апреля, 09:36 • 54911 просмотра
Психология утреннего настроения, или как настроиться на продуктивность утром10 апреля, 09:10 • 44029 просмотра
Страстная пятница: день скорби, тишины и глубокого смысла10 апреля, 07:57 • 40913 просмотра
УНН Lite
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto20:00 • 2182 просмотра
Известный голливудский режиссер поддержал Сидни Суини на роль Бонда19:52 • 3322 просмотра
Засуха угрожает мирре, которая важна для элитных парфюмов19:31 • 2328 просмотра
Хаос на фоне Coachella - в сети жалуются на массовые отмены брони и заоблачные цены18:10 • 3702 просмотра
Гендиректор OpenAI нарушил молчание после нападения на его поместье с "коктейлем Молотова"11 апреля, 15:41 • 9764 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Шахед-136

Трамп заявил, что США уже победили, независимо от результатов переговоров с Ираном

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Дональд Трамп заявил о полном разгроме вооруженных сил Ирана американскими войсками. Переговоры в Исламабаде продолжаются, но их результат не является важным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что результат переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Исламабаде не имеет решающего значения, поскольку, по его словам, Соединенные Штаты уже одержали победу. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Выступая перед журналистами возле Белого дома, Трамп подчеркнул, что не беспокоится о том, будет ли достигнуто соглашение.

Для меня не имеет значения, заключим мы сделку или нет. Суть в том, что мы победили

– сказал он.

Трамп заявил, что "понятия не имеет", как будут проходить переговоры с Ираном11.04.26, 19:40 • 2500 просмотров

Президент США также заявил, что американские силы "полностью разгромили" Иран, уничтожив его военно-воздушные силы, военно-морской флот и руководство. По его словам, сейчас Вашингтон работает над обеспечением свободы судоходства через Ормузский пролив, что, как он утверждает, США делают в интересах других государств.

НАТО нам не помогло

– добавил Трамп.

Прямые переговоры между высокопоставленными делегациями США и Ирана в Исламабаде продолжаются уже около восьми часов. Детали встречи пока не разглашаются.

Переговоры США и Ирана зашли в "тупик" по Ормузскому проливу - FT11.04.26, 22:14 • 10172 просмотра

Степан Гафтко

