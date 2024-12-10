США и Британия ввели санкции в отношении незаконной торговли российским золотом

В понедельник, 9 декабря, Соединенные Штаты Америки и Великобритания ввели новые санкции против незаконной торговли российским золотом, которая финансирует армию России в войне против Украины. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Правительство Великобритании заморозило активы четырех человек, причастных к незаконной торговле российским золотом, и еще одного, купившего российское золото на более чем 300 миллионов долларов, обеспечивая доход российскому правительству.

Незаконное золото-это нападение на законную торговлю ценным товаром, которое разжигает коррупцию, подрывает верховенство права и закрепляет нарушения прав человека. Россия использует незаконную торговлю золотом для отмывания денег и уклонения от санкций, таким образом поддерживая военные усилия Путина, - говорится в заявлении МИД Британии.

Соединенные Штаты наложили санкции на десятки компаний и людей, которые, по их словам, были причастны к глобальной сети контрабанды золота и отмывания денег, базирующейся в Зимбабве.

Под санкции попал Камлеша Паттни, который, по данным Минфина США, подружился с Робертом Мугабе, когда тот был президентом Зимбабве, и участвовал в схеме получения наличных через продажу природных ресурсов страны в иностранных юрисдикциях и завышение отчетности о количестве возвращаемой наличности, за что они получали компенсацию.

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Минфин США заявил, что сеть платные охватывает несколько стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Кыргызстан.Отмечается, что Великобритания также внесла Паттни в свой санкционный список.

Страна запретила импорт нового российского золота в 2022 году после вторжения России в Украину. С тех пор РФ нашла другие рынки для продажи добытого ею золота.

На прошлой неделе Великобритания, работая совместно с Соединенными Штатами, заявила, что разорвала глобальную сеть отмывания денег, которую использовали богатые россияне, чтобы избежать санкций.

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