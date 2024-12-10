США и Британия ввели санкции в отношении незаконной торговли российским золотом

ukenru
Эксклюзив
Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств
 • 52763 просмотра

Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств

Эксклюзив
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
 • 101806 просмотра

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Эксклюзив
Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря
 • 101423 просмотра

Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря

Эксклюзив
Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее
 • 105273 просмотра

Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды
 • 101615 просмотра

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды

Эксклюзив
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
 • 113860 просмотра

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Эксклюзив
Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт
 • 101428 просмотра

Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт

Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 197929 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 205581 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 277966 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мерц о создании контактной группы в Европе по Украине: должен отработать в первую очередь политически наши позиции

Мерц о создании контактной группы в Европе по Украине: должен отработать в первую очередь политически наши позиции

 • 43409 просмотра
Хатико из Черкасской области: верный пес два года ждет погибшего хозяина

Хатико из Черкасской области: верный пес два года ждет погибшего хозяина

 • 38432 просмотра
Новый рост цен на бензин в Крыму: что происходит со стоимостью А95

Новый рост цен на бензин в Крыму: что происходит со стоимостью А95

 • 21287 просмотра
"Укрэнерго" обнародовало график отключений света на 10 декабря: что ждет украинцев

"Укрэнерго" обнародовало график отключений света на 10 декабря: что ждет украинцев

 • 24218 просмотра
Потому что вся боеспособная армия рф находится на территории Украины: Зеленский о причинах падения режима Асада

Потому что вся боеспособная армия рф находится на территории Украины: Зеленский о причинах падения режима Асада

 • 21018 просмотра
публикации
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 101806 просмотра
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
Эксклюзив

 • 113860 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

 • 120157 просмотра
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 197929 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 277966 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

 • 84104 просмотра
Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

 • 107060 просмотра
"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

 • 105794 просмотра
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

 • 109362 просмотра
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 108205 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

США и Британия ввели санкции в отношении незаконной торговли российским золотом

США и Британия ввели санкции в отношении незаконной торговли российским золотом

Киев  •  УНН

 • 468 просмотра

Read in English

США и Британия ввели санкции против незаконной торговли российским золотом, финансирующей войну рф. Заморожены активы причастных лиц и разоблачена глобальная сеть контрабанды через Зимбабве.

В понедельник, 9 декабря, Соединенные Штаты Америки и Великобритания ввели новые санкции против незаконной торговли российским золотом, которая финансирует армию России в войне против Украины. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Правительство Великобритании заморозило активы четырех человек, причастных к незаконной торговле российским золотом, и еще одного, купившего российское золото на более чем 300 миллионов долларов, обеспечивая доход российскому правительству.

Незаконное золото-это нападение на законную торговлю ценным товаром, которое разжигает коррупцию, подрывает верховенство права и закрепляет нарушения прав человека. Россия использует незаконную торговлю золотом для отмывания денег и уклонения от санкций, таким образом поддерживая военные усилия Путина,

- говорится в заявлении МИД Британии.

Соединенные Штаты наложили санкции на десятки компаний и людей, которые, по их словам, были причастны к глобальной сети контрабанды золота и отмывания денег, базирующейся в Зимбабве.

Под санкции попал Камлеша Паттни, который, по данным Минфина США, подружился с Робертом Мугабе, когда тот был президентом Зимбабве, и участвовал в схеме получения наличных через продажу природных ресурсов страны в иностранных юрисдикциях и завышение отчетности о количестве возвращаемой наличности, за что они получали компенсацию.

Швейцария расширяет санкции против россии: касается запрета на алмазы21 авг. 2024, 18:24 • 56485 просмотров

Минфин США заявил, что сеть платные охватывает несколько стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Кыргызстан.Отмечается, что Великобритания также внесла Паттни в свой санкционный список.

Страна запретила импорт нового российского золота в 2022 году после вторжения России в Украину. С тех пор РФ нашла другие рынки для продажи добытого ею золота.

На прошлой неделе Великобритания, работая совместно с Соединенными Штатами, заявила, что разорвала глобальную сеть отмывания денег, которую использовали богатые россияне, чтобы избежать санкций.

Санкции заставляют крупнейшего производителя алмазов россии сокращать добычу и увольнять людей - ЦПД22 нояб. 2024, 09:29 • 16214 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
ministerstvo-finansov-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство финансов Соединенных Штатов Америки
sinhapurСингапур
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
obedinennie-arabskie-emiratiОбъединенные Арабские Эмираты
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина