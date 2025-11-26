$42.400.03
Эксклюзив
14:29 • 1484 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
14:17 • 4926 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах Украины
13:23 • 11720 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушении
11:49 • 15293 просмотра
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили
10:00 • 13376 просмотра
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Эксклюзив
09:34 • 19581 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 34299 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровь
08:59 • 29981 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
26 ноября, 08:27 • 18536 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
26 ноября, 07:00 • 31303 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войны
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

США и беларусь ведут переговоры об освобождении более 100 политзаключенных - Reuters

Киев • УНН

 • 938 просмотра

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с минском о возможном освобождении более 100 политических заключенных. США рассматривают смягчение санкций в отношении калийной отрасли беларуси в обмен на соглашение.

США и беларусь ведут переговоры об освобождении более 100 политзаключенных - Reuters

Представители администрации президента США Дональда Трампа ведут переговоры с минском о возможном освобождении по меньшей мере 100 политических заключенных в беларуси в ближайшее время. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам собеседников, американские чиновники хотят добиться освобождения более 100 заключенных в рамках одного соглашения. На данный момент пока непонятно, о каких именно политзаключенных идет речь, и когда их освобождение может состояться.

Белый дом отказался комментировать информацию Reuters, а белорусское посольство в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Также пока остается непонятным, что именно США предложат самопровозглашенному президенту беларуси лукашенко в обмен на соглашение об освобождении заключенных.

"Это уместно, мы готовы": лукашенко предложил путину провести переговоры по Украине в минске26.11.25, 14:56 • 1282 просмотра

Одной из мер, которую американские чиновники неофициально обсуждали в этом году, является смягчение санкций США в отношении калийной отрасли беларуси. беларусь является одним из основных мировых поставщиков ингредиентов для удобрений.

Некоторые американские чиновники сообщили Reuters, что взаимодействие администрации Трампа с беларусью является частью долгосрочной, более широкой стратегии, направленной на то, чтобы якобы "вывести Минск из геополитической орбиты Москвы", хоть и в незначительной степени.

Напомним

22 ноября Украина вернула 31 гражданского гражданина из беларуси по результатам переговоров. Среди них женщины и мужчины в возрасте от 18 до 58 лет, некоторые с тяжелыми болезнями.

Ольга Розгон

Соединённые Штаты