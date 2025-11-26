США и беларусь ведут переговоры об освобождении более 100 политзаключенных - Reuters
Киев • УНН
Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с минском о возможном освобождении более 100 политических заключенных. США рассматривают смягчение санкций в отношении калийной отрасли беларуси в обмен на соглашение.
Представители администрации президента США Дональда Трампа ведут переговоры с минском о возможном освобождении по меньшей мере 100 политических заключенных в беларуси в ближайшее время. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По словам собеседников, американские чиновники хотят добиться освобождения более 100 заключенных в рамках одного соглашения. На данный момент пока непонятно, о каких именно политзаключенных идет речь, и когда их освобождение может состояться.
Белый дом отказался комментировать информацию Reuters, а белорусское посольство в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.
Также пока остается непонятным, что именно США предложат самопровозглашенному президенту беларуси лукашенко в обмен на соглашение об освобождении заключенных.
Одной из мер, которую американские чиновники неофициально обсуждали в этом году, является смягчение санкций США в отношении калийной отрасли беларуси. беларусь является одним из основных мировых поставщиков ингредиентов для удобрений.
Некоторые американские чиновники сообщили Reuters, что взаимодействие администрации Трампа с беларусью является частью долгосрочной, более широкой стратегии, направленной на то, чтобы якобы "вывести Минск из геополитической орбиты Москвы", хоть и в незначительной степени.
Напомним
22 ноября Украина вернула 31 гражданского гражданина из беларуси по результатам переговоров. Среди них женщины и мужчины в возрасте от 18 до 58 лет, некоторые с тяжелыми болезнями.