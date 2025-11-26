США і білорусь ведуть перемовини про звільнення понад 100 політв’язнів - Reuters
Адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори з мінськом щодо можливого звільнення понад 100 політичних в'язнів. США розглядають пом'якшення санкцій щодо калійної галузі білорусі в обмін на угоду.
Представники адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть переговори з мінськом про можливе звільнення щонайменше 100 політичних в'язнів у білорусі найближчим часом. Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За словами співрозмовників, американські посадовці хочуть домогтися звільнення понад 100 ув'язнених в межах однієї угоди. На даний момент поки незрозуміло, про яких саме політв’язнів йдеться, і коли їхнє звільнення може відбутися.
Білий дім відмовився коментувати інформацію Reuters, а білоруське посольство у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.
Також наразі лишається незрозумілим, що саме США запропонують самопроголошеному президенту Білорусі лукашенку в обмін на угоду про звільнення ув'язнених.
Одним із заходів, який американські посадовці неофіційно обговорювали цьогоріч, є пом'якшення санкцій США щодо калійної галузі білорусі. білорусь є одним з основних світових постачальників інгредієнтів для добрив.
Деякі американські чиновники повідомили Reuters, що взаємодія адміністрації Трампа з білоруссю є частиною довгострокової, більш широкої стратегії, спрямованої на те, щоб буцімто "вивести мінськ з геополітичної орбіти москви", хоч і незначною мірою.
22 листопада Україна повернула 31 цивільного громадянина з Білорусі за результатами переговорів. Серед них жінки та чоловіки віком від 18 до 58 років, деякі з тяжкими хворобами.