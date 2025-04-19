США готовят новую встречу с россиянами: Виткофф попытается дожать соглашение по Украине?

Администрация президента США Дональда Трампа планирует еще одну встречу спецпредставителя на Ближнем Востоке Стива Виткоффа с россиянами, чтобы убедить москву присоединиться к рамочному соглашению по Украине. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, передает УНН.

Источник, говоривший с CNN, сообщил, что еще предстоит заполнить некоторые части рамок, добавив, что США планируют работать с европейцами и украинцами по этому вопросу на следующей неделе в Лондоне.

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Издание отмечает, что несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он сможет положить конец войне в Украине за один день, попытки Америки достичь мирного соглашения в значительной степени зашли в тупик из-за непоколебимости россии, что привело к росту разочарования в Белом доме.

После того, как Рубио предупредил в пятницу, что США готовы "отказаться" от усилий по установлению мира в Украине в течение нескольких дней, если не будет ощутимых признаков прогресса, Трамп предложил менее жесткий подход, заявив, что Рубио "прав", но выразил больше оптимизма относительно перспектив соглашения.

На вопрос о сроках выхода США из соглашения Трамп ответил: "Конкретного количества дней нет, но мы хотим сделать это быстро".

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