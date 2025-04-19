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США готують нову зустріч з росіянами: Віткофф спробує дотиснути угоду по Україні?

Київ • УНН

 • 342 перегляди

США планують чергову зустріч спецпредставника Віткоффа з росіянами для переконання москви приєднатись до рамкової угоди щодо України. Деталі угоди допрацьовуються, а США наступного тижня працюватимуть над цим з європейцями та українцями в Лондоні.

США готують нову зустріч з росіянами: Віткофф спробує дотиснути угоду по Україні?

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує ще одну зустріч спецпредставника на Близькому Сході Стіва Віткоффа з росіянами, щоб переконати москву приєднатися до рамкової угоди щодо України. Про це пише CNN з посиланням на джерело, передає УНН.

Джерело, яке говорило з CNN, повідомило, що ще належить заповнити деякі частини рамок, додавши, що США планують працювати з європейцями та українцями з цього питання наступного тижня в Лондоні.

Додамо

Видання наголошує, що незважаючи на заяву президента США Дональда Трампа про те, що він зможе покласти край війні в Україні за один день, спроби Америки досягти мирної угоди значною мірою зайшли в глухий кут через непохитність росії, що призвело до зростання розчарування в Білому домі.

Після того, як Рубіо попередив у п'ятницю, що США готові "відмовитися" від зусиль щодо встановлення миру в Україні протягом кількох днів, якщо не буде відчутних ознак прогресу, Трамп запропонував менш жорсткий підхід, заявивши, що Рубіо "правий", але висловив більше оптимізму щодо перспектив угоди.

На питання про терміни виходу США з угоди Трамп відповів: "Конкретної кількості днів немає, але ми хочемо зробити це швидко".

Україна на 90% підтримує мирний план президента США Трампа? Що кажуть у Міноборони19.04.25, 16:53 • 1810 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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