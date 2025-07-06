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США близки к заключению еще нескольких торговых соглашений - Бессент

Киев • УНН

 • 427 просмотра

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты близки к заключению нескольких торговых соглашений. Президент Трамп направит письма 100 странам относительно повышения пошлин с 1 августа.

США близки к заключению еще нескольких торговых соглашений - Бессент

Соединенные Штаты Америки близки к заключению еще нескольких торговых соглашений до того, как 9 июля должны вступить в силу повышенные пошлины. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Выступая в эфире CNN, Бессент сообщил, что в ближайшее время президент Дональд Трамп разошлет письма 100 небольшим странам, с которыми у Америки не слишком много торговли.

В этих письмах страны будут уведомлены о том, что им придется столкнуться с более высокими ставками пошлин, которые были установлены 2 апреля, а затем приостановлены на 90 дней.

Президент Трамп собирается отправить письма некоторым нашим торговым партнерам, в которых будет сказано, что если вы не сдвинете ситуацию с мертвой точки, то 1 августа вы бумерангом вернетесь к уровню тарифов 2 апреля. Поэтому я думаю, что мы очень быстро увидим много сделок

- сказал Бессент.

В то же время он отрицает, что 1 августа - это новый срок для тарифных переговоров.

Мы говорим, что это происходит именно тогда. Если вы хотите ускорить процесс, действуйте. Если вы хотите вернуться к старому тарифу, это ваш выбор

- добавил министр.

Также Reuters приводит слова Кевина Хассета, который возглавляет Национальный экономический совет Белого дома. В интервью на канале CBS он предложил странам, которые ведут серьезные переговоры - условную свободу маневра.

"Есть сроки, и есть события, которые близки, поэтому, возможно, что-то будет отложено после крайнего срока", - сказал Гассетт, добавив, что Трамп решит, может ли это произойти.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал письма для 12 стран, в которых изложены уровни пошлин, которые должны платить за товары, экспортируемые в США. Об этом Трамп сказал журналистам на борту Air Force One.

ЕС стремится заключить таможенное соглашение с США до 9 июля – фон дер Ляйен на полях G717.06.25, 20:07 • 4242 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Экономика
Самолет президента США
Скотт Бессент
Белый дом
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
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