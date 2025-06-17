ЕС стремится заключить таможенное соглашение с США до 9 июля – фон дер Ляйен на полях G7

ЕС все еще стремится заключить таможенное соглашение с США 9 июля. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Выступая на полях саммита G7, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к текущим торговым переговорам между США и ЕС.

Она говорит, что переговоры "сложные", но они "продвигаются", и целью остается достижение соглашения до крайнего срока 9 июля.

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Президент США Дональд Трамп, который неоднократно называл торговую политику ЕС в отношении Вашингтона "несправедливой", угрожал повысить таможенную ставку до 50% с блоком из 27 стран-членов.

Однако в прошлом месяце он согласился продлить крайний срок для переговоров по соглашению с 1 июня до 9 июля после "очень приятного" разговора с фон дер Ляйен.

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