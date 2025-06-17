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ЄС прагне укласти митну угоду зі США до 9 липня - фон дер Ляєн на полях G7

Київ • УНН

 • 744 перегляди

Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговори між ЄС та США щодо митної угоди тривають і мають на меті досягти результату до 9 липня. Трамп погрожував підвищенням мит, але продовжив термін переговорів.

ЄС прагне укласти митну угоду зі США до 9 липня - фон дер Ляєн на полях G7

ЄС все ще прагне укласти митну угоду зі США 9 липня. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Виступаючи на полях саміту G7, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до поточних торговельних переговорів між США та ЄС.

Вона каже, що переговори "складні", але вони "просуваються", і метою залишається досягнення угоди до крайнього терміну 9 липня.

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Однак минулого місяця він погодився продовжити крайній термін для переговорів щодо угоди з 1 червня до 9 липня після "дуже приємної" розмови з фон дер Ляєн.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
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