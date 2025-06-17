ЄС прагне укласти митну угоду зі США до 9 липня - фон дер Ляєн на полях G7

ЄС все ще прагне укласти митну угоду зі США 9 липня. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН із посиланням на ВВС.

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Виступаючи на полях саміту G7, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до поточних торговельних переговорів між США та ЄС.

Вона каже, що переговори "складні", але вони "просуваються", і метою залишається досягнення угоди до крайнього терміну 9 липня.

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Президент США Дональд Трамп, який неодноразово називав торговельну політику ЄС щодо Вашингтона "несправедливою", погрожував підвищити митну ставку до 50% з блоком з 27 країн-членів.

Однак минулого місяця він погодився продовжити крайній термін для переговорів щодо угоди з 1 червня до 9 липня після "дуже приємної" розмови з фон дер Ляєн.

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