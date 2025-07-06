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США близькі до укладення ще кількох торговельних угод - Бессент

Київ • УНН

 • 511 перегляди

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати близькі до укладення кількох торговельних угод. Президент Трамп надішле листи 100 країнам щодо підвищення мит з 1 серпня.

США близькі до укладення ще кількох торговельних угод - Бессент

Сполучені Штати Америки близькі до укладення ще кількох торговельних угод до того, як 9 липня мають набути чинності підвищені мита. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Виступаючи в ефірі CNN, Бессент повідомив, що найближчим часом президент Дональд Трамп розішле листи 100 невеликим країнам, з якими в Америки не надто багато торгівлі.

У цих листах країни будуть повідомлені про те, що їм доведеться зіткнутися з більш високими ставками мит, які були встановлені 2 квітня, а потім призупинені на 90 днів. 

Президент Трамп збирається надіслати листи деяким нашим торговельним партнерам, в яких буде сказано, що якщо ви не зрушите ситуацію з мертвої точки, то 1 серпня ви бумерангом повернетеся до рівня тарифів 2 квітня. Тому я думаю, що ми дуже швидко побачимо багато угод

- сказав Бессент.

Водночас він заперечує, що 1 серпня - це новий термін для тарифних переговорів.

Ми говоримо, що це відбувається саме тоді. Якщо ви хочете прискорити процес, дійте. Якщо ви хочете повернутися до старого тарифу, це ваш вибір

- додав міністр.

Також Reuters наводить слова Кевіна Хассета, який очолює Національну економічну раду Білого дому. В інтерв'ю на каналі CBS він запропонував країнам, які ведуть серйозні переговори - умовну свободу маневру.

"Є терміни, і є події, які близькі, тому, можливо, щось буде відкладено після крайнього терміну", - сказав Гассетт, додавши, що Трамп вирішить, чи може це статися.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав листи для 12 країн, в яких викладено рівні мит, які мають сплачувати за товари, що експортуються до США. Про це Трамп сказав журналістам на борту Air Force One. 

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Економіка
Air Force One
Скотт Бессент
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
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