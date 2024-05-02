Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на треть - НБУ

Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на 30%, из которых 97% составляют депозиты на срок более трех месяцев. Эти средства могут использоваться для развития кредитования. Об этом заявил председатель Национального банка Украины Андрей Пышный во время телемарафона, передает корреспондент УНН.

Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на треть. 97% этого прироста - это депозиты сроком более 3 месяцев. Это одновременно и ресурс, который украинские банки могут и должны использовать для того, чтобы развивать кредитование. И эта тема сейчас в особом фокусе НБУ и нашего взаимодействия и коммуникации с Минэкономики и Кабмином - сказал глава Нацбанка.

Банки ожидают, что украинцы будут активнее брать кредиты