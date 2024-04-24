Банки ожидают, что украинцы будут активнее брать кредиты

Банки ожидают увеличения кредитования населения и бизнеса в течение следующего года, а также улучшения качества кредитного портфеля. Об этом свидетельствует свежий опрос банков, сообщает НБУ, пишет УНН.

Детали

"Банки ожидают роста объемов кредитования бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев и впервые с IV квартала 2021 года прогнозируют повышение качества кредитного портфеля", - говорится в сообщении НБУ со ссылкой на результаты опроса.

Также, как сообщается, отмечаются следующие тенденции:

Вырос спрос как на корпоративные, так и на розничные кредиты. Наибольший интерес бизнеса - к займам МСП, долгосрочным и гривневым кредитам. Финучреждения ожидают увеличения спроса на все виды займов для бизнеса во II квартале.

Спрос домохозяйств на займы стимулировали лучшие потребительские настроения. Банки в дальнейшем ожидают роста спроса населения на потребительские кредиты, в то же время спрос на ипотеку не изменится.

Долговая нагрузка бизнеса оценивается как средняя, населения - как низкая. Уровень одобрения заявок для кредитов бизнеса в целом уменьшился впервые за последние 12 месяцев, зато уровень одобрения заявок для кредитов МСП растет четвертый квартал подряд. Уровень одобрения заявок для населения вырос только на ипотечные кредиты благодаря определенному смягчению залоговых требований.

Банки ужесточили кредитные стандарты для ипотечных кредитов, в то же время продолжают ослаблять стандарты для потребительских займов пятый квартал подряд. Во II квартале банки планируют смягчить кредитные стандарты для домохозяйств, преимущественно для ипотеки.

Банки сообщили о росте кредитного риска и в определенной степени - валютного. Во II квартале они ожидают прежде всего роста процентного и кредитного рисков.

Украинцы в семь раз активнее брали ипотеку в феврале: под какой процент дают кредит