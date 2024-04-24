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Генеральный директор TikTok надеется победить американские ограничения на приложение, утверждая, что "мы никуда не денемся" и что факты и Конституция на их стороне.
рф хочет сорвать саммит мира и имеет конкретный план: Зеленский озвучил информацию от разведки
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Ракеты для HIMARS и боеприпасы и артиллерии и ПВО: Пентагон объявил о пакете помощи Украине на 1 миллиард долларов
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который включает артиллерийские снаряды, боевые машины пехоты Брэдли, ракеты HIMARS, ракеты ПВО, зенитные ракеты, стрелковое оружие, боеприпасы, бронемашины и противотанковые системы.
Mercedes показал электрический G-Wagen
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Байден заверил, что сделает все, чтобы ракетные системы и оружие были направлены в Украину в ближайшие часы
Президент США Джо Байден заверил, что ускорит подачу документов в соответствующие органы власти для отправки ракетных систем и вооружений в Украину в рамках пакета военной и экономической помощи Украине и союзникам США на сумму 61 миллиард долларов.
Президент Евросовета приветствовал решение Байдена подписать законопроект о помощи Украине
Президент Европейского Совета Шарль Мишель, заявил, что решение США выделить военную помощь Украине - демонстрирует общую приверженность ЕС и Вашингтона к поддержке свободной и независимой Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество.
Купили красивой оберткой голоса депутатов - Южанина о "клубе белого бизнеса" Гетманцева
Законопроект о "клубе белого бизнеса", предложенный Даниилом Гетманцевым, разделит предпринимателей на привилегированные и непривилегированные группы, предоставляя преференции одним и подвергая других более жесткому регулированию, что вызывает беспокойство относительно дискриминации и коррупционных рисков.
россия будет продавать газ Китаю почти на 30% дешевле, чем Европе
рф будет продавать газ Китаю по цене почти на 30% дешевле, чем в Европу, по крайней мере до 2027 года, согласно прогнозу Министерства экономического развития России.
Hugo Boss окончательно уходит из россии, продав бизнес оптовому партнеру Stockmann
Hugo Boss покидает россию, продавая свой бизнес оптовому партнеру Stockmann, прекращая свое присутствие в стране после приостановки деятельности после российского вторжения в Украину.