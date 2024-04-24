Банки ожидают, что украинцы будут активнее брать кредиты

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  46807 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  105232 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  104270 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  104756 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  102609 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  101144 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136791 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157515 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154089 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  154004 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

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Ракеты для HIMARS и боеприпасы и артиллерии и ПВО: Пентагон объявил о пакете помощи Украине на 1 миллиард долларов

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Байден заверил, что сделает все, чтобы ракетные системы и оружие были направлены в Украину в ближайшие часы

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  458514 просмотра

Банки ожидают, что украинцы будут активнее брать кредиты

Банки ожидают увеличения кредитования бизнеса и домохозяйств в течение следующего года, а также улучшения качества кредитного портфеля благодаря росту спроса на корпоративные и розничные кредиты.

Общество •   •  6782 просмотра
Банки ожидают, что украинцы будут активнее брать кредиты

Гендиректор TikTok рассчитывает победить ограничения США: "Мы никуда не уйдем"

Генеральный директор TikTok надеется победить американские ограничения на приложение, утверждая, что "мы никуда не денемся" и что факты и Конституция на их стороне.

Новости Мира •   •  6683 просмотра
Гендиректор TikTok рассчитывает победить ограничения США: "Мы никуда не уйдем"

рф хочет сорвать саммит мира и имеет конкретный план: Зеленский озвучил информацию от разведки

По данным разведки, на которые ссылался президент Украины Владимир Зеленский, россия имеет конкретный план срыва Мирного саммита и затягивания конфликта.

Война •   •  9189 просмотра
рф хочет сорвать саммит мира и имеет конкретный план: Зеленский озвучил информацию от разведки

Ракеты для HIMARS и боеприпасы и артиллерии и ПВО: Пентагон объявил о пакете помощи Украине на 1 миллиард долларов

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который включает артиллерийские снаряды, боевые машины пехоты Брэдли, ракеты HIMARS, ракеты ПВО, зенитные ракеты, стрелковое оружие, боеприпасы, бронемашины и противотанковые системы.

Война •   •  8072 просмотра
Ракеты для HIMARS и боеприпасы и артиллерии и ПВО: Пентагон объявил о пакете помощи Украине на 1 миллиард долларов

Mercedes показал электрический G-Wagen

Mercedes представил электрический внедорожник G-Wagen с батареей емкостью 116 кВт-ч, мощностью 580 л. с. и стартовой ценой около $152 000.

Экономика •   •  10812 просмотра
Mercedes показал электрический G-Wagen

Байден заверил, что сделает все, чтобы ракетные системы и оружие были направлены в Украину в ближайшие часы

Президент США Джо Байден заверил, что ускорит подачу документов в соответствующие органы власти для отправки ракетных систем и вооружений в Украину в рамках пакета военной и экономической помощи Украине и союзникам США на сумму 61 миллиард долларов.

Война •   •  7855 просмотра
Байден заверил, что сделает все, чтобы ракетные системы и оружие были направлены в Украину в ближайшие часы

Президент Евросовета приветствовал решение Байдена подписать законопроект о помощи Украине

Президент Европейского Совета Шарль Мишель, заявил, что решение США выделить военную помощь Украине - демонстрирует общую приверженность ЕС и Вашингтона к поддержке свободной и независимой Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество.

политика •   •  6975 просмотра
Президент Евросовета приветствовал решение Байдена подписать законопроект о помощи Украине

Купили красивой оберткой голоса депутатов - Южанина о "клубе белого бизнеса" Гетманцева

Законопроект о "клубе белого бизнеса", предложенный Даниилом Гетманцевым, разделит предпринимателей на привилегированные и непривилегированные группы, предоставляя преференции одним и подвергая других более жесткому регулированию, что вызывает беспокойство относительно дискриминации и коррупционных рисков.

Экономика •   •  7177 просмотра
Купили красивой оберткой голоса депутатов - Южанина о "клубе белого бизнеса" Гетманцева

россия будет продавать газ Китаю почти на 30% дешевле, чем Европе

рф будет продавать газ Китаю по цене почти на 30% дешевле, чем в Европу, по крайней мере до 2027 года, согласно прогнозу Министерства экономического развития России.

Новости Мира •   •  7191 просмотра
россия будет продавать газ Китаю почти на 30% дешевле, чем Европе

Hugo Boss окончательно уходит из россии, продав бизнес оптовому партнеру Stockmann

Hugo Boss покидает россию, продавая свой бизнес оптовому партнеру Stockmann, прекращая свое присутствие в стране после приостановки деятельности после российского вторжения в Украину.

Война •   •  8678 просмотра
Hugo Boss окончательно уходит из россии, продав бизнес оптовому партнеру Stockmann