Украинцы в семь раз активнее брали ипотеку в феврале: под какой процент дают кредит

Украинцы в феврале этого года активнее брали ипотеку - банки выдали 783 ипотечных кредита на 1,3 млрд грн, что на 17,3% больше, чем в январе, и более чем в семь раз больше, чем в феврале 2023 года, причем большинство кредитов было предоставлено по программе "єОселя", а брали ипотеку по средней ставке 7,6% годовых, сообщили в НБУ по итогам ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах, пишет УНН.

Детали

"Банки Украины в феврале выдали 783 ипотечных кредита на общую сумму 1,3 млрд грн", - сообщает НБУ.

Ключевые выводы опроса:

▪️ объем предоставленных населению ипотечных кредитов в феврале 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем (январем 2024 года) вырос на 17,3%, при этом более чем в семь раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года (за февраль 2023 года);

▪️ о выдаче новой ипотеки в феврале проинформировали девять банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок, как и раньше, заключалось на вторичном рынке недвижимости;

▪️ двигателем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы "єОселя" (почти все кредиты в течение последнего года предоставлены в рамках этой программы);

▪️ средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в феврале четвертый месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в феврале выдано в городе Киев и Киевской области - 357 договоров на общую сумму 631,4 млн грн (48,5% от общего объема), Львовской (51 договор на 99,6 млн грн), Одесской (46 на 71,9 млн грн) и Винницкой (35 на 50,9 млн грн) областях.

Справочно

Во время опроса в марте 2024 года ответы предоставили 37 банков с долей 98,3% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.

Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе