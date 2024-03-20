Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе

В январе банки Украины предоставили 676 ипотечных кредитов на сумму 1,1 миллиарда гривен, об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков по ипотечным кредитам НБУ, пишет УНН.

Нацбанк ежемесячно проводит опрос предоставления ипотечных кредитов банками, в этом месяце результаты таковы:

Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в январе 2024 года уменьшился на треть по сравнению с предыдущим месяцем (декабрем 2023 года), но в то же время превышает показатель за аналогичный период прошлого года (январь 2023 года) более чем вдвое;

7 банков, финансировавших приобретение жилья, сообщили о выдаче новых ипотечных кредитов в январе. Как и раньше, большинство сделок заключается на вторичном рынке недвижимости;



Основным двигателем в ипотечном сегменте остается содействие льготного кредитования в рамках программы "еОселя", поскольку почти все кредиты, выданные в течение последнего года, были предоставлены в рамках этой программы;



В течение трех последних месяцев, средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в январе осталась стабильной на уровне 7,6% годовых. В январе 2024 года наибольший объем ипотечных кредитов был выдан в Киеве и Киевской области, что составляет 50% от общего объема. Также значительные объемы кредитов выдано в Одесской, Львовской и Винницкой областях.

Напомним

С момента запуска программы "Доступное жилье" 7 800 украинских семей получили кредиты на общую сумму 12 миллиардов гривен на приобретение жилья, из которых 204 кредита было выдано на прошлой неделе.