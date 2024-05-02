Строкові депозити в українських банках зросли майже на третину - НБУ

Строкові депозити в українських банках зросли на майже 30%, з яких 97% становлять депозити на термін понад три місяці. Ці кошти можуть використовуватись для розвитку кредитування. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний під час телемарафону, передає кореспондент УНН.

Строкові депозити в українських банках зросли майже на третину. 97% цього приросту - це депозити строком понад 3 місяці. Це водночас і ресурс, який українські банки можуть і повинні використати для того, щоб розвивати кредитування. І ця тема зараз в особливому фокусі НБУ і нашої взаємодії та комунікації з Мінекономіки та Кабміном - сказав голова Нацбанку.

Банки очікують, що українці активніше братимуть кредити