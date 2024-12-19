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Среди тем переговоров ЕС с Зеленским есть транзит газа - Bloomberg

Среди тем переговоров ЕС с Зеленским есть транзит газа - Bloomberg

Киев  •  УНН

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Лидеры ЕС планируют обсудить с президентом Зеленским вопрос транзита российского газа через Украину после 2024 года. Словения и Украина скептически относятся к продлению транзита, но рассматриваются альтернативные варианты.

Лидеры Европейского Союза намерены обсудить с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе, среди прочих тем, транзит российского газа через Украину, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На вопрос о том, есть ли шанс продлить соглашение о транзите газа через Украину после этого года, президент Кипра Никос Христодулидис сказал журналистам: "Это один из вопросов, который мы обсудим с президентом Зеленским". Переговоры о том, чтобы сохранить транзит, ведутся уже несколько месяцев, и теперь покупатели усиливают давление, а обсуждения становятся более интенсивными, отмечает издание.

Главный вопрос, как отмечается, заключается в том, смогут ли рф и Украина договориться об условиях, приемлемых для обеих сторон, на фоне того, как напряженность усиливается. Хотя возобновление маловероятно, поскольку Украина заявила, что не хочет, чтобы российский газ продолжал поступать через ее территорию после окончания срока действия текущего соглашения, обсуждаются возможные альтернативы, включающие топливные свопы и других посредников.

"Реалистично, нет", - сказал премьер-министр Словении Роберт Голоб в ответ на тот же вопрос о возможности продолжения транзита газа через Украину после этого года.

Между тем правительство Австрии знает об усилиях Словакии - одной из стран, которая все еще зависит от российского газа - по продолжению транзита через Украину, но не знает ни об одном соглашении, готовом к подписанию, заявил Юрген Шнайдер, глава энергетического департамента Министерства энергетики Австрии.

Газ в Европе дешевеет на фоне заявлений Словакии о "решении" для транзита через Украину - Bloomberg18 дек. 2024, 15:12 • 19207 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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