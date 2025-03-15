Среди главных препятствий для мирного урегулирования между Украиной и рф является "потеря доверия" - советник Эрдогана
Киев • УНН
По словам советника Эрдогана, основной проблемой является потеря доверия между сторонами.
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам внешней политики Акиф Чагатай Кылыч заявил, что одним из главных препятствий для мирного урегулирования между Украиной и россией является "потеря доверия" между двумя сторонами, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Турция сыграла ключевую роль в качестве посредника в переговорах и поддерживает хорошие отношения как с Киевом, так и с москвой, несмотря на военную поддержку Украины, отмечает издание. Она приняла переговоры в 2022 году и предложила сделать это снова, если потребуется.
В разговоре с турецкой телестанцией Кылыч сказал: "Главная проблема – потеря доверия. Никто никому не верит".
Он загадочно упомянул группу политиков, которые уже не у власти, которые, по его словам, сорвали первые переговоры в Стамбуле в феврале 2022 года, отметив, что условия, при которых Украина сейчас может вести переговоры, изменились.
Кылыч сказал, что "в 2022 году переговоры имели целью ограничить территориальные потери Украины по отношению к россии примерно на 3%, но сейчас эта цифра составляет около 25%", пишет издание.
Эрдоган приветствует перемирие Украины и надеется, что москва отреагирует "конструктивно"12.03.25, 20:15 • 17848 просмотров