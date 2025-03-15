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Среди главных препятствий для мирного урегулирования между Украиной и рф является "потеря доверия" - советник Эрдогана

Киев • УНН

 • 21382 просмотра

По словам советника Эрдогана, основной проблемой является потеря доверия между сторонами.

Среди главных препятствий для мирного урегулирования между Украиной и рф является "потеря доверия" - советник Эрдогана

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам внешней политики Акиф Чагатай Кылыч заявил, что одним из главных препятствий для мирного урегулирования между Украиной и россией является "потеря доверия" между двумя сторонами, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Турция сыграла ключевую роль в качестве посредника в переговорах и поддерживает хорошие отношения как с Киевом, так и с москвой, несмотря на военную поддержку Украины, отмечает издание. Она приняла переговоры в 2022 году и предложила сделать это снова, если потребуется.

В разговоре с турецкой телестанцией Кылыч сказал: "Главная проблема – потеря доверия. Никто никому не верит".

Он загадочно упомянул группу политиков, которые уже не у власти, которые, по его словам, сорвали первые переговоры в Стамбуле в феврале 2022 года, отметив, что условия, при которых Украина сейчас может вести переговоры, изменились.

Кылыч сказал, что "в 2022 году переговоры имели целью ограничить территориальные потери Украины по отношению к россии примерно на 3%, но сейчас эта цифра составляет около 25%", пишет издание.

Эрдоган приветствует перемирие Украины и надеется, что москва отреагирует "конструктивно"12.03.25, 20:15 • 17848 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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