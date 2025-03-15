Серед головних перешкод для мирного врегулювання між Україною та рф є "втрата довіри" - радник Ердогана

Радник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з питань зовнішньої політики Акіф Чагатай Кіліч заявив, що однією з головних перешкод для мирного врегулювання між Україною та росією є "втрата довіри" між двома сторонами, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Туреччина відіграла ключову роль як посередник у переговорах і підтримує добрі відносини як з Києвом, так і з москвою, попри військову підтримку України, зазначає видання. Вона прийняла переговори в 2022 році і запропонувала зробити це знову, якщо буде потрібно.

У розмові з турецькою телестанцією Кіліч сказав: "Головна проблема – втрата довіри. Ніхто нікому не вірить".

Він загадково згадав групу політиків, які вже не при владі, які, за його словами, зірвали перші переговори в Стамбулі в лютому 2022 року, зазначивши, що умови, за яких Україна зараз може вести переговори, змінилися.

Кіліч сказав, що "у 2022 році переговори мали на меті обмежити територіальні втрати України стосовно росії приблизно на 3%, але зараз ця цифра становить близько 25%", пише видання.

Ердоган вітає перемир'я України і сподівається, що москва відреагує "конструктивно"